Το πρώτο άτυπο ντιμπέιτ μεταξύ των «πράσινων» μονομάχων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τους 6 υποψήφιους να παρουσιάζουν ο καθένας το δικό του όραμα για το αύριο της παράταξης.

Η αίθουσα της διευρυμένης Συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής αποτελούταν από αμιγώς κομματικό κοινό, με τα περισσότερα χειροκροτήματα να αποσπούν Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας, οι δύο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επικρατέστεροι για την προεδρία της Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο και οι υπόλοιποι υποψήφιοι πρόεδροι (Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλης Κατρίνης) δέχθηκαν χειροκροτήματα, ειδικώς σε στιγμές που η ομιλία τους περιείχε «αιχμές» και υπονοούμενα.

Πλέον οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν τις περιοδείες τους στην επικράτεια, ενώ αναμένεται ο ορισμός του ντιμπέιτ πριν την πρώτη εκλογική μάχη. Ως προτεινόμενη ημερομηνία υπάρχει η 24η Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να έχουν ακόμη καταλήξει τα επιτελεία των «6».

Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε με ανάρτηση στα social media δημόσια πρόσκληση στους υπόλοιπους συνυποψηφίους του για ένα «ελεύθερο και ζωντανό ντιμπέιτ», με την αρμόδια Επιτροπή να συνεδριάζει σήμερα για να συζητήσει τις περαιτέρω λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Όπως αναφέρει:

«Όταν ανακοίνωσα την απόφασή μου να προχωρήσουμε σε εσωκομματικές εκλογές, ώστε να μπει ένα τέλος στην εσωστρέφεια που ξεκίνησε το απόγευμα των ευρωεκλογών, δεσμεύτηκα προς τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ότι ως πρόεδρος θα εγγυηθώ την ενότητα και τη σοβαρή εικόνα της παράταξης στην πορεία μέχρι τις 6 και 13 Οκτωβρίου. Μετά και τη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση του ντιμπέιτ».

Προσθέτει ότι «ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε να οργανώσουμε επιτέλους ένα πραγματικό ντιμπέιτ. Με ελεύθερο, ζωντανό διάλογο μεταξύ των υποψηφίων. Με όσο το δυνατόν λιγότερους περιοριστικούς όρους που αποδυναμώνουν την ίδια την ουσία του διαλόγου».

«Θέλουμε αλήθεια ένα ντιμπέιτ - προκάτ, μια συζήτηση με συνεχείς μονολόγους 120 και 90 δευτερολέπτων που θα έχουν ήδη προετοιμαστεί στα γραφεία των υποψηφίων; Ας κάνουμε λοιπόν ένα πραγματικό ντιμπέιτ. Ένα ντιμπέιτ όπου όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να ρωτάνε δύσκολες ερωτήσεις τους υπολοίπους. Όπου θα πρέπει να δίνουμε απαντήσεις, είτε το θέλουμε είτε όχι».

Όταν ανακοίνωσα την απόφασή μου να προχωρήσουμε σε εσωκομματικές εκλογές, ώστε να μπει ένα τέλος στην εσωστρέφεια που ξεκίνησε το απόγευμα των ευρωεκλογών, δεσμεύτηκα προς τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ότι ως πρόεδρος θα εγγυηθώ την ενότητα και τη σοβαρή εικόνα της παράταξης στην πορεία… — Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 16, 2024

Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του - Οι πολίτες ζητούν λύσεις εδώ και τώρα»

«Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Οι πολίτες ζητούν πειστικές λύσεις εδώ και τώρα. Ήρθε η ώρα να αλλάξει σελίδα η χώρα και να αποκτήσουν οι πολίτες ξανά προοπτική και ελπίδα. Να είστε βέβαιοι ότι το ΠΑΣΟΚ, ως η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου, θα αγωνιστεί για μια νέα δημιουργική πορεία». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας πρώτος από τους υποψήφιους για την προεδρία του κόμματος, την ομιλία του.

«Τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματός μας θα κληθούν να αποφασίσουν όχι μόνο το πρόσωπο που θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ αλλά κάτι σπουδαιότερο: Το ύφος, το ήθος και την κατεύθυνση που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση της χώρας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Από το ερώτημα "με ποιον θα πάτε" κοπιάσαμε πολύ για να είναι προσδοκία των πολιτών η νίκη μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κοπιάσαμε πολύ να ξεφύγουμε από τις μυλόπετρες και να ενισχύσουμε τη δύναμή μας».

Κάνοντας απολογισμό για τα δυόμισι χρόνια στην ηγεσία του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης απαρίθμησε τις επιτυχίες που κατάφερε το ΠΑΣΟΚ ανεβάζοντας το ποσοστό του σχεδόν στο 13%. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις στη λειτουργία του κόμματος, ενώ δεσμεύτηκε ότι εφόσον εκλεγεί ξανά θα διορθώσει δυσλειτουργίες και εσωκομματικές διαδικασίες.

Επίσης, αντέκρουσε έντονα την κριτική των εσωκομματικών αντιπάλων του ότι δεν λειτούργησε ενωτικά το κόμμα και τους κατηγόρησε για την αμφισβήτησή του για προσωπικές στρατηγικές και όχι για την επιτυχία του κόμματος.

«Το μήνυμα είναι καθαρό: Η δημοκρατική παράταξη μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τις αρχές και τις αξίες ενός ΠΑΣΟΚ που έμαθε από τα λάθη του. Η συριζοποίηση στη λειτουργία, στη συμπεριφορά των στελεχών, στην πολιτική στρατηγική θα είναι καταστροφική για την πορεία μας και εν τέλει δώρο στη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε για να προσθέσει:

«Αν κάτι με στεναχωρεί, όχι μόνο πολιτικά αλλά και ανθρώπινα, είναι η επιμονή και η ευκολία κάποιων να απαξιώνουν τα όσα πετύχαμε. Η προοπτική δεν βρίσκεται στους "μεσσίες" και στα περιτυλίγματα, αλλά στη συνέπεια, τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία, τη μεθοδικότητα. Δεν γίνεται να κατηγορείς τους άλλους για ασυνέπεια και να είσαι ο ίδιος ασυνεπής. Να καταγγέλλεις τον κυνισμό και να λειτουργείς ο ίδιος κυνικά. Τα κόμματα που επενδύουν στο κύμα της συγκυρίας και του εφήμερου τακτικισμού, συνήθως ξεφουσκώνουν μαζί του… Δεν είναι αυτά για το ΠΑΣΟΚ και δεν πρέπει να γίνει έτσι το ΠΑΣΟΚ».

Γερουλάνος: «Ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχω την εμπειρία να το κάνω»

Δεύτερος κατά σειρά ομιλητής στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ήταν ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος, μεταξύ άλλων, κατέστησε σαφές ότι «τώρα, είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα για την "αναγέννηση" του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μας συγχωρεθεί αν δεν ανταποκριθούμε στην απαίτηση της κοινωνίας».

«Δεν διανοούμαστε να χάσουμε την ευκαιρία για τη χώρα και το ΠΑΣΟΚ για το οποίο χρειάζετονται τρία πράγματα: Σχέδιο, διάθεση σύνθεσης δυνάμεων, ενότητα δηλαδή, και εμπειρία διακυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ο κ. Γερουλάνος ανέφερε ότι η προοπτική εξουσίας για το ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται χωρίς προϋποθέσεις, καθώς απαιτεί αλλαγή λειτουργίας, νοοτροπίας, ηγεσίας και απαιτείται σχέδιο γρήγορων κινήσεων και ριζικών μεταρρυθμίσεων για τη χώρα που -όπως είπε- βασίζεται στο σχέδιο «Αναγέννηση».

«Ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ, με συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο για την Ελλάδα. Πολιτικό σχέδιο που δεν έρχεται απλά να διαχειριστεί το διοικητικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας, έρχεται να τα αλλάξει συθέμελα. Έρχεται να αλλάξει παράδειγμα. Έρχεται να επιφέρει σαρωτικές αλλά και πολύ συγκροτημένες αλλαγές. Η "Αναγέννηση", είναι ένα σχέδιο πολιτικό, ανθρωποκεντρικό, πατριωτικό, σοσιαλιστικό. Ο δεύτερος λόγος που ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ είναι γιατί μπορώ να υπηρετήσω την ενότητα.

Αυτό κάνω όλη μου την πολιτική ζωή, μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό δεν έχω κομματική παρέα. Δεν έχω "δικούς μου". Δεν χρειάζομαι τη δική μου ομάδα για να προεδρεύσω. Δεν έχω μάθει έτσι. Έχω μάθει να φτιάχνω ομάδες. Αξιοποιώντας όποια και όποιον θέλει να προσφέρει. Συνθέτοντας δυνάμεις και προσφέροντας προοπτική. Όπου κι αν βρέθηκα. Αυτό έκανα πάντα. Αυτό, θα κάνω και ως πρόεδρος, αν εκλεγώ», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος για να συμπληρώσει:

«Τα παραπάνω μπορώ να τα εγγυηθώ, για έναν λόγο: Διότι δεν με κρατάει κανένας. Δεν έχω καμία εσωκομματική δουλεία. Πρώτη και μόνη μου προτεραιότητα το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον της πατρίδας. Ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος γιατί έχω την εμπειρία να το κάνω».

«Γιατί σε ένα κόμμα εξουσίας, όπως το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει κάτι ακόμα σημαντικότερο από το να κερδίζεις την εσωκομματική κάλπη και την αρχηγία την Κυριακή: Να ξέρεις τι θα κάνεις τη Δευτέρα. Μπροστά μας, αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας, έχουμε επικές μάχες. Μάχες με την κυβέρνηση, μάχες με τα προβλήματα, μάχες για να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε κοντά του. Αν η μάχη είναι στη Βουλή, ο πρόεδρος πρέπει να είναι εκεί. Αν η μάχη είναι στην κοινωνία, ο πρόεδρος πρέπει να είναι εκεί. Αν η μάχη είναι στο κόμμα, για να διαλέξουμε πορεία, για να κλείσουμε ανοιχτά θέματα, για να αποφασίσουμε στρατηγική, ο πρόεδρος πρέπει να είναι εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο πρόεδρος δίνει το παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό; Δύο πράγματα. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί και δεν θα γίνει κυβέρνηση διά αντιπροσώπου. Ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να είναι βουλευτής. Γιατί με εμένα στη θέση του προέδρου, οι αξίες, η πολιτική δράση και η διάθεση προσφοράς θα είναι τα μόνα κριτήρια συμμετοχής στα όργανα», επεσήμανε ο κ. Γερουλάνος.

Διαμαντοπούλου: «Μεγαλώνουμε το ΠΑΣΟΚ - Δυναμώνουμε την κοινωνία και τη χώρα»

Η Άννα Διαμαντοπούλου, από την αρχή της ομιλίας της, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να μιλήσει με όρους εσωκομματικής αντιπαράθεσης, αλλά για την μεγάλη ευκαιρία που έχει τώρα το ΠΑΣΟΚ για το ίδιο το μέλλον του αρκεί να μιλήσει για το μέλλον της χώρας. «Η κοινωνία», ανέφερε « ίναι αδιάφορη για τον εσωτερικό μας διάλογο. Νοιάζεται για το αύριο».

«Μεγαλώνουμε το ΠΑΣΟΚ, δυναμώνουμε την Ελλάδα», είπε η κ. Διαμαντοπούλου, ενώ υπογράμμισε ότι «για να ανταποκριθεί στα νέα ιστορικά του καθήκοντα, για να γίνει η εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση της χώρας και η διέξοδος για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, πρέπει να μετεξελιχθεί με γοργά βήματα στο Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ».

Περιέγραψε τη σημερινή πολιτική συγκυρία από την οποία αναδεικνύεται ξανά ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ για την πολιτική που ακολουθεί σχεδόν σ΄όλους το τομείς.

«Η κυβέρνηση ασχολείται κυρίως με την επικοινωνία και έχει εγκαταλείψει κάθε ιδέα σχεδιασμού για το μέλλον, φοβισμένη από το πολιτικό κόστος και βυθισμένη σε κομματικές αντεγκλήσεις και προσωπικές έριδες. Η συνθηκολόγηση του κ. Μητσοτάκη με τον ακραίο συντηρητισμό είναι η συνταγή της παράλυσης.», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Κατέθεσε ένα σαφές και πλήρες πολιτικό πλαίσιο για τα μεγάλα θέματα, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει μια δυναμική χώρα στην Ε.Ε και την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ειδικά για τις σχέσεις με την Τουρκία η 'Αννα Διαμαντοπούλου τόνισε: «Από το 1974 η Τουρκία γεμίζει το καλάθι των διεκδικήσεων, ώστε σε κάθε τελική διαπραγμάτευση να μπορεί να κάνει ανύπαρκτες υποχωρήσεις. Οφείλουμε να μετατρέψουμε όπως κάναμε και στο παρελθόν του γεωγραφική μας θέση σε συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η Δημοκρατική Παράταξη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σημίτη και ακόμα τις πιο δύσκολες ώρες επί Γεωργίου Παπανδρέου και Βαγγέλη Βενιζέλου του είχε πάντα όραμα για το Έθνος και τη χώρα».

Κατρίνης: «Δεν σκοπεύω να αφομοιωθώ ή να προσχωρήσω σε επιλογές που θέλουν ένα μικρό και ελεγχόμενο ΠΑΣΟΚ»

«Δεν μπορούμε να πάμε στις εθνικές εκλογές, συντηρώντας το πολιτικό σκηνικό του ενάμιση κόμματος, που υπάρχει για να διαιωνίζει την πολιτική κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης κατά την παρουσίαση των θέσεών του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

Ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για τη μεγάλη και την τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να πάμε στις εθνικές εκλογές, συντηρώντας το πολιτικό σκηνικό του ενάμιση κόμματος, που υπάρχει για να διαιωνίζει την πολιτική κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη».

Υπενθύμισε ότι είναι ο μοναδικός που μιλάει ξεκάθαρα για μια Μεγάλη Παράταξη που θα προκύψει με πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, με άνοιγμα σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Μια Μεγάλη Παράταξη που θα κυβερνήσει.

Γιαννακοπούλου: «Από το πρόσωπο που θα εκλεγεί θα κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει σε φάση ανόδου»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου επέρριψε ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, στην ομιλία της στην ΚΠΕ του κόμματος. «Μέσα σε δύο χρόνια Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ έχασαν 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, εμείς συνεχίσαμε να κινούμαστε εκεί κάπου στο 13%, έχοντας κάποιους να δηλώνουν και ικανοποιημένοι».

Η υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος είπε πώς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχίζει να στέλνει θολά μηνύματα. «Από το πρόσωπο που θα εκλεγεί θα κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει σε φάση ανόδου, μετατροπής του σε κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ελπίδας ή θα παραμείνει κόμμα θολών θέσεων, ετεροπροδιορισμών, ασαφούς προσανατολισμού και φυσιογνωμίας.

Δούκας: «Οραματίζομαι ένα Κίνημα που πάνω απ’ όλα ξαναβρίσκει την ψυχή του - Με ξεκάθαρη προοδευτική ταυτότητα και πολιτική αυτονομία»

«Δεν έχουμε δικαίωμα να φανούμε κατώτεροι των περιστάσεων. Η εκλογή Προέδρου στις 6 Οκτώβρη έχει Εθνικά χαρακτηριστικά. Είναι ιστορικό κοινωνικό και πολιτικό ορόσημο. Γιατί από τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και το αποτέλεσμα, θα κριθεί το εάν η δημοκρατική παράταξη θα γίνει και πάλι πρωταγωνίστρια.Το εάν θα κερδίσουμε και πάλι την ΕΛΠΙΔΑ.

Για να μπορει το ΠΑΣΟΚ να εγγυηθεί ξανά ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω», ανέφερε ο Χάρης Δούκας, στην ομιλία του στη ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κ.Μητσοτάκη πως επιχειρούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και ότι «όσο και αν μεγάλα συμφέροντα τους στηρίζουν, ο κύκλος της φθοράς τους, ξεκίνησε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η κοινωνία εγκαταλείπει κάθε μέρα τον κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Δούκας πρόσθεσε ότι αυτό δεν αρκεί «γιατί σε κρίσιμες στιγμές δεν είχαμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα».

Επικαλέστηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη και την προεκλογική φράση του «Η τρίτη θέση στις εκλογές θα είναι πολιτική ήττα» για να ισχυριστεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπεται να βολεύεται, βλέποντας στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό του να αυξάνεται 1 ή 2 μονάδες, όταν η ΝΔ χάνει 10 και ο ΣΥΡΙΖΑ 8 μονάδες, σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πώς τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε ανάστημα και η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα. « Όπου η σοσιαλδημοκρατία, συμφιλιώθηκε με τις συντηρητικές πολιτικές της λιτότητας και υποτάχθηκε στις αγορές, ΑΠΕΤΥΧΕ.

Όπου σήκωσε ανάστημα, όπου έκανε μέτωπα, όπου στάθηκε απέναντι σε αυτούς που νέμονται τη δημόσια περιουσία, σάρωσε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς.

Αυτή τη σοσιαλδημοκρατία θέλουμε και πρέπει να υπηρετήσουμε αταλάντευτα», υπογράμμισε.

