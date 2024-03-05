ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει Μητρόπολη Κέρκυρας για Μπιάγκη και Αυλωνίτη

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Κέρκυρας με την οποία θέτει εκτός εκκλησίας τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μπιάγκη, καθώς και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Αυλωνίτη, είναι απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα, σχολιάζει σε σχετική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής.

Όπως συνοψίζει, η πολιτεία έχει απαρέγκλιτο καθήκον την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαιρέτως και τη νομοθετική διασφάλιση της ισότητας όλων των πολιτών.

«Ενέργειες, που επενδύουν σε διαχωρισμούς με μικροκομματικές σκοπιμότητες και στοχοποιούν βουλευτές για την εκτέλεση των νομοθετικών τους καθηκόντων σύμφωνα με το Σύνταγμα, προφανώς και δεν συνάδουν με τον ρόλο της εκκλησίας.», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

