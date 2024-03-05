Αναβρασμός επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ με το κλίμα να είναι ηλεκτρισμένο στο κόμμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟ του κόμματος, Νάντια Γιαννακοπούλου και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, σχετικά με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη στάση του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιμένει στην επιβολή κομματικής πειθαρχίας.

«Κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο λέμε «όχι» στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη», φέρεται να είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ο οποίος απευθυνόμενος στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ επέμεινε λέγοντας ότι έπρεπε να έχει γίνει συνεδρίαση για την στρατηγική του κόμματος για το επίδικο ζήτημα.

«Ο Γιώργος Παπανδρέου ψήφισε τα μη κρατικά πανεπιστήμια το 2006 επί Καραμανλή και ήταν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει την ίδια θέση διαχρονικά. Μην κάνεις κοπτοραπτική στα λόγια του Γιώργου Παπανδρέου.Όπως πρόεδρε έλεγες τις απόψεις σου έτσι θα της λέω κι εγώ!» φέρεται να δήλωσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος

«Δεν μας φώναξες να σου πούμε την άποψή μας όσοι σπουδάσαμε έξω ή έχουμε τα παιδιά μας έξω, όπως μας είχες πει;», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανεβάζοντας την ένταση στην αίθουσα.

«Τι προτείνεις δηλαδή;», τον ρώτησε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ακολούθησε αντιπαράθεση και με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία επίσης έχει ταχθεί υπέρ της υπερψήφισης του νομοσχεδίου Πιερρακάκη.

Η κυρία Γιαννακοπούλου από την πλευρά της ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα θεσμικής λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Δεν είμαστε υπάλληλοι. Δεν μπορούμε να επικυρώνουμε αποφάσεις που μας έρχονται την τελευταία στιγμή» είπε και πρόσθεσε ότι το σκανδιναβικό μοντέλο για τα πανεπιστήμια που προβάλλει η ηγεσία του κόμματος δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε ότι με την καταψήφιση «ταυτιζόμαστε με όσους μάχονται υπέρ του μόνου μονοπωλίου που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Ανδρουλάκης: «Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει ρήγμα στην ψηφοφορία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια»

Τελικά, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έλαβαν την απόφαση για καταψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά από τρίωρη και πλέον συνεδρίαση με τον Νίκος Ανδρουλάκη να προειδοποιεί: «Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει ρήγμα στην ψηφοφορία».

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «διαχρονική προγραμματική θέση του κόμματός μας είναι η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16». Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να συνταχθεί κείμενο δέσμευσης απ' όλους, για αλλαγή του επίμαχου άρθρου κατά τη αναθεώρηση του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Εξηγώντας τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πώς επιδίωξη είναι:

- ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο

- ισχυρά μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια,

- και ισχυρή ρύθμιση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως τον βοηθά η ανυπαρξία αντιπρότασης. «Δεν μπορεί κάποιοι εδώ και δύο χρόνια να αγοράζουν και να επενδύουν, και να έρχεται ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στις επενδύσεις τους. Αυτό δεν είναι διευθέτηση» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Εμείς όμως, έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο για το ορθό πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όσο και για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου», συμπλήρωσε και τόνισε: «Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε ένα fund και ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να ιδρύσουν ένα παράρτημα, επί της ουσίας κερδοσκοπικό στη χώρα μας. Η Ελλάδα ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση και ο κ. Μητσοτάκης μας καθιστά εκ νέου εξαίρεση, καθώς θα επιτρέπεται η ίδρυση κερδοσκοπικών ξένων παραρτημάτων, αλλά όχι ελληνικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων».

Πηγή: skai.gr

