Για «δίκη παρωδία» κάνει λόγο ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος κρίθηκε σήμερα ένοχος από την αλβανική δικαιοσύνη για απόπειρα εξαγοράς ψήφων και καταδικάστηκε σε ποινή διετούς κάθειρξης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Φρέντι Μπελέρης καταγγέλλει συγκεκριμένα:

«Ηταν μια δίκη παρωδία. Με πλαστό ποινικό μητρώο, χωρίς αποδείξεις, χωρίς άλλους μάρτυρες εκτός από έναν που χρηματιζόταν από την αστυνομία, με “διορισμένη” δικαστή, μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί χωρίς επικοινωνία με τον δικηγόρο μου, σήμερα το αλβανικό δικαστήριο με καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκισης. Το έγκλημά μου είναι ότι εμείς οι Χειμαρραίοι θέλουμε να είμαστε οι κύριοι της προγονικής μας γης. Το έγκλημά μου είναι ότι οι συμπατριώτες μου Χειμαρραίοι με εξέλεξαν δήμαρχο ενάντια στα σχέδια του Αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα. Ευρωπαϊκή Ενωση και ΗΠΑ, αυτή είναι η Δικαιοσύνη που θέλετε για εμάς; Αφήνω τους δικαστές στη χλεύη του αλβανικού λαού. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου για Δικαιοσύνη και Δημοκρατία στο όνομα των συμπολιτών μου. Αργά ή γρήγορα, θα βρω δικαιοσύνη. Εχω τόση υπομονή όση χρειάζεται για να φτάσω στο τέρμα αυτής της υπόθεσης».

Έφεση επί της απόφασης

Η αλβανική δικαιοσύνη καταδίκασε τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας σε δύο χρόνια φυλάκιση. Η ποινή του «μετρά» από την σύλληψή του, τον περασμένο Μάιο, δύο ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν συνελήφθη με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων.

Η απόφαση είναι πρωτόδικη και όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι δικηγόροι του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας θα κάνουν έφεση επί της απόφασης. Συγκεκριμένα, το νομικό επιτελείο του Μπελέρη έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Χρήστος Νικολαϊδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ οι κάτοικοι στη Χειμάρρα είναι οργισμένοι κάνοντας λόγο για μια στημένη και προειλημμένη απόφαση που δεν βασίστηκε σε κανένα στοιχεία. Γι΄αυτό και προσβλέπουν όλοι στην εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.

Παράλληλα, σε 18 μηνες με 3ετη αναστολή καταδικάστηκε ο Παντελής Κοκαβέσης.

ΥΠΕΞ για Μπελέρη: Η σημερινή καταδικαστική απόφαση εντείνει τις ανησυχίες για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για την καταδικαστική απόφαση αλβανικού δικαστηρίου σε βάρος του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Η σημερινή καταδικαστική απόφαση αλβανικού δικαστηρίου σε βάρος του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη εντείνει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Και τούτο λόγω κλονισμού του τεκμηρίου αθωότητας εξαιτίας έξωθεν δηλώσεων και πράξεων που συνηγορούσαν υπέρ της καταδίκης και δεδομένου ότι η τελική ποινή είναι προφανώς δυσανάλογη σε σχέση με την έκταση του φερόμενου αδικήματος. Η δε επιμέτρηση της ποινής, ώστε να μην αποφυλακιστεί, εμποδίζει τον εκλεγμένο δήμαρχο να αναλάβει, έστω σήμερα, τα καθήκοντά του και διατηρεί στη δημαρχία τον ηττηθέντα υποψήφιο, παρά τη ρητή προ μηνών δικαστική απόφαση που επέβαλε την άμεση απομάκρυνσή του.

Η επιλεκτική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και η προεξόφληση δικαστικών κρίσεων δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου. Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και προσβλέπει σε μια δίκαιη και αντικειμενική κρίση στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.