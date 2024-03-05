Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρινάκης: «Ο κ.Κασσελάκης να δώσει απαντήσεις αντί να καταφεύγει σε ευθεία επίθεση κατά της Δικαιοσύνης»

«Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, αλλά αν νομίζει ότι καταφεύγοντας στην τοξικότητα θα αποφύγει τις απαντήσεις, κάνει μεγάλο λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης

Μαρινακης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, τον κατηγόρησε για «αναπαραγωγή της πιο χυδαίας εκδοχής των fake news» και τον κάλεσε να «δώσει απαντήσεις» αντί να καταφεύγει σε «ευθεία επίθεση κατά της Δικαιοσύνης».

«Ο κ. Κασσελάκης αντί να απαντήσει επί της ουσίας στα όσα πολύ σοβαρά ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές, ύστερα και από τις καταγγελίες του πρώην οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, προέβη σε μία ευθεία επίθεση στη Δικαιοσύνη και την ίδια στιγμή αναπαράγει την πιο χυδαία εκδοχή της ρητορικής των fake news και του τοξικού λόγου που εξέφρασε το κόμμα του τα τελευταία χρόνια» ανέφερε ο κ.Μαρινάκης και κατέληξε:

«Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, αλλά αν νομίζει ότι καταφεύγοντας στην τοξικότητα θα αποφύγει τις απαντήσεις, κάνει μεγάλο λάθος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Μαρινάκης Στέφανος Κασσελάκης Εταιρεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark