Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, τον κατηγόρησε για «αναπαραγωγή της πιο χυδαίας εκδοχής των fake news» και τον κάλεσε να «δώσει απαντήσεις» αντί να καταφεύγει σε «ευθεία επίθεση κατά της Δικαιοσύνης».

«Ο κ. Κασσελάκης αντί να απαντήσει επί της ουσίας στα όσα πολύ σοβαρά ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές, ύστερα και από τις καταγγελίες του πρώην οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, προέβη σε μία ευθεία επίθεση στη Δικαιοσύνη και την ίδια στιγμή αναπαράγει την πιο χυδαία εκδοχή της ρητορικής των fake news και του τοξικού λόγου που εξέφρασε το κόμμα του τα τελευταία χρόνια» ανέφερε ο κ.Μαρινάκης και κατέληξε:

«Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, αλλά αν νομίζει ότι καταφεύγοντας στην τοξικότητα θα αποφύγει τις απαντήσεις, κάνει μεγάλο λάθος».

Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κ. Κασσελάκης, αλλά αν νομίζει ότι καταφεύγοντας στην τοξικότητα θα αποφύγει τις απαντήσεις, κάνει μεγάλο λαθος. pic.twitter.com/VS3Gc3v8Lk — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) March 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.