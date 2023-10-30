ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Τέλη εβδομάδας ή αρχές επόμενης η συνάντηση Ανδρουλάκη-Κασσελάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι θετικός να συναντηθεί με τον Στ. Κασσελάκη όπως αναφέρουν πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη .

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το γραφείο του κ. Κασσελάκη απηύθυνε επισήμως στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη πρόσκληση σε συνάντηση, την οποία χαρακτηρίζουν εθιμοτυπική και στην οποία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα ανταποκριθεί.

Επισημαίνουν ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ζητηθεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

