ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ: Ναι από Ανδρουλάκη στη συνάντηση με Κασσελάκη

Το γραφείο του κ. Κασσελάκη απηύθυνε επισήμως στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη πρόσκληση σε συνάντηση, σύμφωνα με πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη.

Πρόκειται για μια εθιμοτυπική συνάντηση στην οποία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα ανταποκριθεί.

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ έχει ζητηθεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.

Πηγή: skai.gr

