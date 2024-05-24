Με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φεδνερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό αγώνα του Final 4 της Euroleague που διεξάγεται στο Βερολίνο.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η 12άδα του «τριφυλλιού»:

Παναθηναϊκός AKTOR (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

