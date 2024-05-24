Η Singapore Airlines (SIA) άλλαξε τους κανόνες για τις ζώνες ασφαλείας όπως επίσης άλλαξε και τουλάχιστον ένα δρομολόγιο πτήσης μετά από τις ακραίες αναταράξεις στις οποίες έπεσε η πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας επιβάτης και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Μετά το περιστατικό, η εταιρεία της Σιγκαπούρης υιοθέτησε «μια πιο προσεκτική προσέγγιση για τη διαχείριση των αναταράξεων κατά την πτήση», δήλωσε η εταιρεία στο Al Jazeera την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη πολιτική, η υπηρεσία γευμάτων δεν θα παρέχεται πλέον όταν το σήμα της ζώνης ασφαλείας είναι δεμένο, δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Το πλήρωμα καμπίνας θα συνεχίσει επίσης να ασφαλίζει όλα τα χαλαρά αντικείμενα και τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών και θα συνεχίσει να συμβουλεύει τους επιβάτες να επιστρέψουν στις θέσεις τους και να ασφαλίσουν τις ζώνες ασφαλείας τους.

«Οι πιλότοι και το πλήρωμα θαλάμου επιβατών γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις αναταράξεις. Εκπαιδεύονται επίσης για να βοηθούν τους πελάτες και να διασφαλίζουν την ασφάλεια της καμπίνας καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης», δήλωσε εκπρόσωπος της SIA.

«Η SIA θα συνεχίσει να επανεξετάζει τις διαδικασίες μας καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος μας είναι υψίστης σημασίας».

Η SIA έχει επίσης αποφύγει να πετάξει πάνω από την περιοχή της Μιανμάρ όπου σημειώθηκαν οι αναταράξεις όταν ταξίδευαν μεταξύ Λονδίνου και Σιγκαπούρης, πετώντας πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης, σύμφωνα με δεδομένα δρομολογίων στον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Σαράντα έξι επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, της Μαλαισίας και των Φιλιππίνων, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Μπανγκόκ. Ο Adinun Kittiratanapaibool, διευθυντής του νοσοκομείου Samitivej Srinakarin της Μπανγκόκ, είπε στους δημοσιογράφους ότι περισσότεροι από 20 από αυτούς βρίσκονταν σε εντατική με τραυματισμούς στο νωτιαίο μυελό, τον εγκέφαλο και το κρανίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.