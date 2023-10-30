ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Ο Γιάννης Κουτσούκος διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ο Γιάννης Κουτσούκος αναλαμβάνει Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Χάρης Δημακαρέας τοποθετείται Προϊστάμενος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι ο Δημήτρης Σαρηγιάννης θα είναι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Θεσσαλονίκη.

Ακολουθούν τα βιογραφικά τους σημειώματα:

Ο Γιάννης Κουτσούκος διετέλεσε βουλευτής Ηλείας από το 2004 έως το 2019 και μέλος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ 2010 έως 2011, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας. Είναι Γραμματέας του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και μέλος της Κ.Π.Ε. Με σημαντική συνδικαλιστή δράση στο επιστημονικό και εργατοϋπαλληλικό κίνημα (ΑΔΕΔΥ ,Οικονομικό Επιμελητήριο). Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο Χάρης Δημακαρέας γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010 και ασκεί μάχιμη δικηγορία με ειδίκευση στο ποινικό και εργατικό δίκαιο. Έχει διατελέσει γραμματέας της Π.Α.Σ.Π. Νομικής Κομοτηνής και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

Ο Δημήτρης Σαρηγιάννης γεννήθηκε το 1972 στη Θεσσαλονίκη και είναι διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Λονδίνου. Διαθέτει εμπειρία στη μελέτη και την κατασκευή έργων υποδομής ως μελετητής και στέλεχος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

Έχει υπάρξει αντιπρόεδρος του συλλόγου πολιτικών μηχανικών Θεσσαλονίκης, εκλεγμένο μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και εκπρόσωπος εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Από τον Νοέμβριο του 2022 είναι γραμματέας του τομέα υποδομών μεταφορών και δικτύων του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.