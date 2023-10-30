«Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι συνεχίζει την αυτόνομη πορεία του και οι όποιες συγκλίσεις είναι θεμιτές, αλλά θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο βάσης. Έχει αξία όταν τα πρόσωπα που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ και οι πολιτικές πλατφόρμες που εκφράζονται από αυτά τα πρόσωπα είναι πλειοψηφικά και νικηφόρα, όπως στις περιπτώσεις του κ. Δούκα και του κ. Κουρέτα, αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όπου υπάρχουν συνεννοήσεις και συγκλίσεις, σε κοινωνική και πολιτική βάση και όχι σε επίπεδο κορυφής, όπως προτείνουν διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύεται ότι είναι νικηφόρες και αποτελεσματικές» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, «στο DNA του ΠΑΣΟΚ είναι τα υψηλά ποσοστά, καθώς και το να εκφράζει ευρύτερες πλειοψηφίες και να επιτυγχάνει ευρύτερες συσπειρώσεις κοινωνικών και πολιτικών ρευμάτων και χάρη σε αυτή τη στρατηγική κατάφερε να έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για αρκετά χρόνια. Στο ΠΑΣΟΚ δουλεύουμε με σοβαρότητα και χαμηλούς τόνους και πιστεύουμε ότι στις ευρωεκλογές αυτή η σαφής ανοδική τάση θα εκφραστεί και στην κάλπη».

Σχετικά με τα μείζονα θέματα που απασχολούν τους πολίτες και την αντιπολιτευτική στάση του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το κόμμα του την προηγούμενη εβδομάδα, με παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σε δύο θεματικά πεδία, την υγεία και την παιδεία, εμφανίστηκε με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με ανούσια αντιπολίτευση.

«Σε ό,τι αφορά το θέμα του ιδιωτικού χρέους, μιας και έρχεται στη Βουλή το Νοέμβριο το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις που άμεσα θα τις επικαιροποιήσει. Ένα πεδίο που η κυβέρνηση έχει αποτύχει, γιατί τα χρέη αυξάνονται, ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν έφερε αποτελέσματα και οι πλειστηριασμοί συνεχίζονται, αυξανόμενοι μάλιστα διαρκώς» όπως είπε.

Και συνέχισε: «Για την ακρίβεια έχουμε πει εδώ και 1,5 χρόνο ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ για να μπορούν να είναι πιο προσιτά τα είδη διατροφής στους πολίτες, αλλά ο κ. Μητσοτάκης το αρνείται. Σε σχέση με τους ελέγχους της αγοράς, μετά από καιρό η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβληθούν οχτώ πρόστιμα-κυρίως στην αγορά καυσίμων-και το ένα ήταν στο ακριτικό Αγαθονήσι, ενώ η ακρίβεια διαβρώνει καθημερινά νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Και κατέληξε συμπερασματικά: «Άρα, έλεγχοι δεν γίνονται, ο ΦΠΑ δεν μειώνεται, τα βασικά είδη διατροφής γίνονται ολοένα και ακριβότερα, ενώ το market-pass δεν δίνεται πλέον και το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να αντιμετωπίζει το θέμα επικοινωνιακά, όπως επικοινωνιακά έλυσε την κίνηση στους δρόμους της Αττικής, όπως επικοινωνιακά εξήγγειλε προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης ενίσχυση του ΕΣΥ και προσλήψεις προσωπικού, αλλά 5 μήνες μετά τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.

Πηγή: skai.gr

