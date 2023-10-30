Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Τα αιτήματα της ΕΣΑμεΑ στον Yπουργό Υγείας

Υπόμνημα με τα αιτήματά της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) παρέδωσε σήμερα στον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη , ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, Ι. Βαρδακαστάνης.

Ο κος Βαρδακαστάνης, ζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη Συνομοσπονδία και το υπουργείο, δίνοντας έμφαση σε θέματα προσβασιμότητας στις δομές υγείας,

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης - σύμφωνα με το υπουργείο υγείας - από την πλευρά του, «τους διαβεβαίωσε πως θα λάβει υπόψη του τα αιτήματά τους και τις προτάσεις τους και σημείωσε πως θα ληφθούν άμεσα οριζόντιες πολιτικές». Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η διαρκής βελτίωση των συνθηκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Η αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ αναφέρθηκε στη συνάντηση - μεταξύ άλλων - σε θέματα ΕΟΠΥΥ, όπως η αντιμετώπιση της αύξησης της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, η ισότιμη πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις δομές υγείας, οι αναγκαίες αυξήσεις οδοιπορικών των νεφροπαθών, αιμοκαθαρόμενων και μεταγγιζόμενων, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και σε θέματα αιμοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο σε αίμα.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, μέλη του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΑμεΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

