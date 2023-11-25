ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Αλαζονεία και έπαρση, η δεύτερη φύση των υπουργών της ΝΔ

Για αλαζονεία και έπαρση κατηγορεί τους υπουργούς της κυβέρνησης της ΝΔ με ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, αναφέροντας πως κοντεύουν να γίνουν δεύτερη φύση τους.

Συγκεκριμένα επικρίνεται έντονα ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, καθώς, σύμφωνα με την το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «χθες στη Βουλή επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο προκλήσεων καθοδηγώντας τη στάση συγκάλυψης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που απέρριψαν τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών στη βάση της δισκογραφίας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Μάλιστα, χειροκρότησαν θερμά τον πρώην υπουργό, που είναι υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκησης, που θα εγγυόνταν την ασφάλεια των πολιτών».

Στο στόχαστρο των έντονων επικρίσεων της Χαριλάου Τρικούπη μπήκε και ο υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, που, όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ανακοίνωση του κόμματος «ανεβοκατεβάζει» τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα τηλεοπτικά παράθυρα, και χθες απαξίωσε τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες.

Είναι αυτοί, που μπαίνουν στο στόχαστρο της φορολογικής ατζέντας, που επιμελώς απέκρυψε προεκλογικά η κυβέρνηση έχοντας το θράσος να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ που πρότεινε τη φορολόγηση όσων κατέχουν μετοχές και ακίνητα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, και όχι των αδύναμων και της μεσαίας τάξης».

«Ας μην έχουν όμως αυταπάτες: Τώρα είναι αντιμέτωποι με τα προβλήματα που δεν έλυσαν και όσα οι ίδιοι δημιούργησαν», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

