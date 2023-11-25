FT: Ανοιχτός σε μια συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο ηγέτης των Εργατικών

Ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο θα συναντηθεί τον ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, πως δεν πρόκειται να εμποδίσει μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία που θα προβλέπει δανεισμό μέρους των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Στάρμερ, ο οποίος ελπίζει να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τον επόμενο χρόνο, θα πει στον Μητσοτάκη ότι δεν θα έβαζε εμπόδια σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου για το μέλλον των Γλυπτών.

Ο Μητσοτάκης, αναφέρει το βρετανικό μέσο, θα θέσει το ζήτημα των Γλυπτών κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη θα συναντήσει τον Στάρμερ και τον πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ στην Ντάουνινγκ Στριτ και σύμφωνα με πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Έλληνα πρωθυπουργού θα θέσει το θέμα και στις δύο συναντήσεις.

Αν και Έλληνες αξιωματούχοι λένε ότι δεν αναμένουν άμεσα αποτελέσματα από την επίσκεψη, ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν εδώ και μήνες για το θέμα, σημειώνουν οι FT.

Ο Όσμπορν πρότεινε μια συμφωνία δανεισμού στην οποία μέρος των Γλυπτών θα σταλούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα με αντάλλαγμα την αποστολή ελληνικών θησαυρών στο μουσείο Μπλούμσμπερι στο κεντρικό Λονδίνο. Προϊόντος του χρόνου, διάφορα μέρη των Γλυπτών του Παρθενώνα θα εκτίθεντο στην Ελλάδα.

«Ελπίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε με την Ελλάδα, ώστε ένα μέρος των Μαρμάρων να περάσει μέρος του χρόνου τους στην Αθήνα... και βλέπουμε περισσότερους από τους θησαυρούς τους σε αντάλλαγμα» έγραψε ο Osborne στο Spectator την περασμένη εβδομάδα. «Μπορεί κάλλιστα να μην τα καταφέρουμε, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο».

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί τον επαναπατρισμό και την επανένωση όλων των Γλυπτών, ώστε το μνημείο να εκτεθεί ολόκληρο στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο Στάρμερ, του οποίου η εκλογική περιφέρεια Holborn & St Pancras περιλαμβάνει το Βρετανικό Μουσείο, θα πει στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι μια επερχόμενη κυβέρνηση των Εργατικών δεν θα αλλάξει τον νόμο σχετικά με τα Γλυπτά.

Νόμος του 1963 εμποδίζει το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα Γλυπτά. Η κυβέρνηση του Σουνάκ έχει δηλώσει ότι δεν θα αλλάξει τη νομοθεσία.

Ωστόσο, συνεργάτες του Στάρμερ λένε ότι είναι έτοιμος να είναι ευέλικτος. «Εμμένουμε στον υπάρχοντα νόμο, αλλά εάν υπάρξει μια συμφωνία δανεισμού που είναι αμοιβαία αποδεκτή από το Βρετανικό Μουσείο και την ελληνική κυβέρνηση, δεν θα σταθούμε εμπόδιο» ανέφερε πηγή από το στενό περιβάλλον του Στάρμερ.

Το γραφείο του ηγέτη των Εργατικών αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά ενόψει της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού. Έλληνας αξιωματούχος είπε ότι «αν και η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι ακόμη κοντά σε συμφωνία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να θίγουμε το θέμα».

Σύμφωνα με το σχέδιο του Όσμπορν, η Ελλάδα δεν θα απαρνηθεί την αξίωσή της για τα Γλυπτά -θα ήταν δύσκολο για τον Κ.Μητσοτάκη να αποδεχτεί «δανεισμό» αυτού που θεωρεί ως ελληνική περιουσία. Αλλά το Βρετανικό Μουσείο θα συμφωνούσε να αποστείλει στην Αθήνα το ένα τρίτο ή περισσότερα από τα Γλυπτά για καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως 10 χρόνια.

Ο Σουνάκ δεν έχει κλείσει την πόρτα σε μια τέτοια διευθέτηση, αλλά είναι επίσης δεσμευμένος από τον νόμο που εμποδίζει την οριστική επιστροφή των Γλυπτών. Οι συνεργάτες του λένε ότι είναι «δύσπιστος» ότι θα επέστρεφαν ποτέ αν τα «δανείσουν» στην Αθήνα.

«Υπήρχε λίγος σκεπτικισμός όταν ο Τζορτζ Όσμπορν διατύπωσε αυτή την ιδέα νωρίτερα φέτος. Θέλουμε τα Γλυπτά να παραμείνουν στη Βρετανία και υπάρχει νόμος».

Ο Λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και νυν υπουργός Εξωτερικών, είναι στενός φίλος του Όσμπορν, αλλά κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ντάουνινγκ Στρητ είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να επιτρέψει να χάσει η Βρετανία «τα Γλυπτά της».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο φροντίζει για τα Μάρμαρα για γενιές. Οι γκαλερί και τα μουσεία μας χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους επειδή αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο για αυτήν τη χώρα. Μοιραζόμαστε τους θησαυρούς τους με τον κόσμο και ο κόσμος έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να τους δει. Η συλλογή του Βρετανικού Μουσείου προστατεύεται από το νόμο και δεν σκοπεύουμε να την αλλάξουμε».

Πηγή: skai.gr

