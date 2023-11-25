Για την απόρριψη της πρότασης σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τη ΝΔ σχολιάζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρει ο κ. Φάμελλος , «η ΝΔ επέλεξε να συγκαλύψει τις ευθύνες Καραμανλή προσβάλλοντας το δίκαιο και την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται την αλήθεια και έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με το δίκαιο. Αυτό αποδεικνύει η απόφασή της να απορρίψουν, μόνο οι βουλευτές της χθες το βράδυ, τις προτάσεις σύστασης επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης 717, για την τηλεδιοίκηση δηλαδή του σιδηροδρομικού δικτύου».

Τονίζει, επίσης, ότι «η ΝΔ επέλεξε να αγνοήσει την ποινική δικογραφία που έστειλε στη Βουλή η Ευρωπαία Εισαγγελέας και εντοπίζει ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της απιστίας σε επίπεδο κακουργήματος και της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό Υποδομών κ. Καραμανλή. Μία εντολή που προσβάλλει τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και το αίτημα της κοινωνίας για πλήρη διαλεύκανση των ευθυνών και προέρχεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου», επισημαίνοντας ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για απαντήσεις και απονομή δικαιοσύνης για το δυστύχημα στα Τέμπη».

«Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αφήνει επίσης αναπάντητα, σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες του κ. Καραμανλή, ο οποίος κρύφτηκε πίσω από την κυβερνητική πλειοψηφία για να αποφύγει τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Αν δεν είχε τίποτα να φοβηθεί θα συναινούσε, όπως ο Χρήστος Σπίρτζης, και δεν θα επέλεγε να αποφύγει μια έρευνα προκαταρκτικής επιτροπής όπου και πάλι η ΝΔ θα είχε πλειοψηφία», πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος και κατηγορεί τη ΝΔ για μεθόδευση και συγκάλυψη. «Οι μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκαλούν την κοινή γνώμη καθώς μοναδική τους στόχευση τους είναι να προστατέψουν τον κ. Καραμανλή. Το μόνο που καταφέρουν όμως είναι να του μείνει για πάντα ρετσινιά της αμνήστευσης με πολιτική συγκάλυψη»,αναφέρει χαρακτηριστικά .

«Έτσι η κυβερνητική πλειοψηφία επιφέρει ακόμη ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος και απαξιώνει περαιτέρω τους θεσμούς»καταλήγει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖA.

