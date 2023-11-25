Κουτσούμπας: Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής της γυναικείας πολύμορφης βίας

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε γυναίκα που αναμετριέται με την πολύμορφη βία στην εργασία, στην οικογένεια, τη συντροφική σχέση, τους χώρους μόρφωσης, άθλησης, πολιτισμού. Ιδιαίτερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες της Παλαιστίνης, όπως και κάθε λαού, που βιώνει τη βία της ιμπεριαλιστικής επίθεσης και κατοχής» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών.

«Οι προτάσεις του ΚΚΕ για ολόπλευρη οικονομική, συμβουλευτική, νομική προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους απαντούν στην ανασφάλεια που βιώνουν εξαιτίας και των τραγικών ελλείψεων στο αντίστοιχο δίκτυο δομών. Αποτελεί πρόκληση, η λειτουργία, η στελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό να λογαριάζεται ως «κόστος» για το κράτος, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων» προσθέτει στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας και τονίζει καταλήγοντας: «Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής της γυναικείας ανισοτιμίας και της πολύμορφης βίας, σε σύγκρουση με το σύστημα που τις αναπαράγει. Για να γίνει κάθε χώρος δουλειάς, σπουδών, κυψέλη οργάνωσης κι αλληλεγγύης για κάθε γυναίκα, ώστε να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να διεκδικήσει μαχητικά τη ζωή και τα δικαιώματα της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.