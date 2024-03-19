«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να έρθει στη Βουλή και να απολογηθεί για την απόπειρα συγκάλυψης. Να μη διανοηθεί να κρυφτεί πίσω από τους υπουργούς του», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ενόψει της αυριανής συζήτησης στη Βουλή επί του πορίσματος της Εξεταστικής για τα Τέμπη.

«Άκουσα χτες την ομιλία της κ. Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Συγκλονίστηκα, όπως όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Δεσμεύομαι και δεσμευόμαστε προς τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία: Δεν θα επιρέψουμε στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών» τόνισε σε δήλωσή του από το Περιστύλιο της Βουλής.

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι η Νέα Αριστερά την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε πρόταση νόμου ώστε οι υπογραφές των πολιτών να μπορέσουν να φτάσουν στη Βουλή. «Αύριο συζητείται στην Ολομέλεια το πόρισμα της Εξεταστικής για τα Τέμπη.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να έρθει στη Βουλή και να απολογηθεί για την απόπειρα συγκάλυψης. Να μη διανοηθεί να κρυφτεί πίσω απ' τους υπουργούς του», τόνισε. Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «οφείλει να αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη». «Κρίνεται το μέλλον της δημοκρατίας μας και εμείς θα το λέμε μέχρι τελευταία στιγμή: το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί», σημείωσε.

