Ωριαία συνέντευξη εφ όλης της ύλης έδωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

Σχολιάζοντας την προκλητική δήλωση Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο, ο υπουργός Επικρατείας την ενέταξε στη σειρά πολλών δηλώσεων από Τούρκους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της γείτονος.

«Η Τουρκία δεν έχει αποστεί από την επιθετική ρητορική. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν μετατράπηκε σε κάτι άλλο» δήλωσε.

Υπογραμμίζοντας, από την άλλη, τη χρησιμότητα των ανοικτών διαύλων μεταξύ των δύο χωρών και τις συνομιλίες σε ζητήματα soft politics, είπε : «Περάσαμε και θερμά καλοκαίρια, περάσαμε και διάφορες ιστορίες με τη Λιβύη, περάσαμε και την απόπειρα να δημιουργήσει μεταναστευτικό ρεύμα, απλώς με τον Μητσοτάκη δεν του βγήκαν», και, τούτου δοθέντος, «άλλαξε τακτική».

Για την ευρωαιγυπτιακή συμφωνία

Με αφορμή δε, την ευρω-αιγυπτιακή συνάντηση κορυφής, ο Μ. Βορίδης έκανε λόγο για «μια μεγάλη διαφορά στην ελληνική εξωτερική πολιτική». Μια διαφορά που συνδέεται, όπως επεσήμανε, με την πρωθυπουργία Μητσοτάκη, και η οποία είναι η εξής: «Μέχρι τώρα, η αντίληψη που είχαμε γενικώς ήταν ότι η Ελλάδα είναι μια μεσαία χώρα [...] τώρα έχεις έναν πρωθυπουργό που λέει: "έχω συμμαχίες, οφείλω να υποστηρίξω ενεργά τα συμφέροντά μου στην περιοχή μου και επομένως πρέπει να έχω μια εξωτερική πολιτική η οποία οικοδομεί σχέσεις φιλίας, στρατηγικές συμμαχίες, που έχουν και αμυντικό αποτύπωμα"».

Ακόμη, «ο πρωθυπουργός σήμερα, εκείνο το οποίο έχει κάνει και έχει κερδίσει πάρα πολύ η Ελλάδα από αυτό, είναι ότι την έχει αναδείξει ως μια δύναμη που πρωταγωνιστεί», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας, φέρνοντας ως παραδείγματα την ελληνική στάση στο θέμα της Ουκρανίας, στο θέμα του Ισραήλ, στη σχέση με την Αίγυπτο. «Αυτό όλο έχει διαμορφώσει ένα τελείως διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον» συμπέρανε.

Και, εν συνεχεία, «η Ελλάδα θεωρείται αξιόπιστη εταίρος σήμερα στο ΝΑΤΟ [...] υπάρχει στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται ότι (σ.σ. η Ελλάδα) είναι μια χώρα-μπροστάρης σε μια σειρά διεθνή ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση [...] αυτό έχει πρακτική σημασία σε μια σειρά από θέματα» δήλωσε και εξειδίκευσε στην επόμενη φράση του: «Ο πρωθυπουργός πήγε στην Αίγυπτο και μίλησε για ένα θέμα κεντρικής σημασίας, εσωτερικής πολιτικής, αλλά με διεθνή χαρακτηριστικά: τη μετανάστευση. Έφερε όλη την ΕΕ να πάει να συζητήσει τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής με την Αίγυπτο. Έθεσε θέματα ενεργειακά [...] η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος από εκεί που δεν ήταν». Και, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, περιγράφοντας όλες τις πτυχές του διεθνούς προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή (πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, Αίγυπτος, Ερυθρά Θάλασσα), παρατήρησε ότι «η αντιπολίτευση έρχεται και μάς λέει αν το (σ.σ. πρωθυπουργικό) αεροπλάνο έστριψε αριστερά ή δεξιά. Τι να πω...»

Για Φρέντη Μπελέρη και ευρωεκλογές

Σχολιάζοντας την πληροφορία ότι ενδέχεται να είναι ο Φρέντη Μπελέρης στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Ο ίδιος, πάντως, «απολύτως» θα έδινε θετική γνώμη για συμμετοχή Μπελέρη στο «γαλάζιο» ευρωψηφοδέλτιο.

Ερωτηθείς, όμως, και για τα σενάρια να μετακινηθεί και ο ίδιος ο κ. Βορίδης στην ευρωβουλή, απάντησε πως τα διαβάζει, πάντως «τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει». Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι δεν θα τον ενδιέφερε, γιατί «κάνω τώρα αυτό που κάνω», όπως εξήγησε.

Για τα Τέμπη

Σε άλλο θέμα, τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και την ομιλία της κυρίας Καρυστιανού τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Μ. Βορίδης τόνισε: «Δεν θέλουμε να αντιδικούμε με τους συγγενείς των θυμάτων, γιατί καταλαβαίνουμε τον πόνο. Και μια κουβέντα παραπάνω θα την ακούσουμε, και δύο κουβέντες παραπάνω θα τις ακούσουμε».

Όμως, συμπλήρωσε, «αυτό το παίρνει η αντιπολίτευση και το μετατρέπει σε πολιτική εκμετάλλευση [...] εκεί δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε». Διευκρίνισε δε, πως το σχόλιό του αφορά σύμπασα την αντιπολίτευση.

Διερωτήθηκε, επίσης, πού έγκειται η συγκάλυψη; Αφού παρατήρησε ότι υπάρχουν δύο εν εξελίξει ποινικές δικογραφίες, επίσης ότι έχει διορισθεί δεύτερος πραγματογνώμονας αλλά και ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για το περιεχόμενο των βαγονιών, διερωτήθηκε: «Ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν δύο βαγόνια, τα οποία εξαϋλώθηκαν και δεν έχει μείνει τίποτε, αντέχει σε κοινή λογική; Θα τα εξετάσουμε όμως».

Αμέσως μετά, επανέλαβε ότι το 12% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων λειτουργεί με τηλε-διοίκηση και επέμεινε ότι ο τέως υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλή έδωσε παράταση στη σύμβαση, με σκοπό την επίσπευση έργου. Αυτή, εξ άλλου, ήταν η έβδομη παράταση, συμπλήρωσε και επεσήμανε ότι «οι σταθμάρχες και οι μηχανοδηγοί δεν τήρησαν τίποτε» από το γενικό κανονισμό λειτουργίας.

Ταυτοχρόνως έστρεψε τα πυρά του κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, όταν είχε στα χέρια του τη Συνταγματική Αναθεώρηση το 2019, δεν είπε τίποτε ούτε για το Άρθρο 86 ούτε για τη βουλευτική ασυλία.

Επανερχόμενος δε, στην κοινοβουλευτική αντιπαράθεση που είχε την Παρασκευή με τον βουλευτή Λαρίσης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Βασίλη Κόκκαλη, ο Μάκης Βορίδης διερωτήθηκε, αν ο κ. Κόκκαλης δεν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να καταργήσει το Σύνταγμα με νόμο. Ενώ έκλεισε την αναφορά του στο θέμα, επισημαίνοντας ότι επί ημερών της σημερινής κυβέρνησης, το 100% των αιτημάτων για άρση της βουλευτικής ασυλίας έγινε δεκτό.

Για τα e mails των αποδήμων

Στην υπόθεση της ευρωβουλευτού Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου, ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε τα εξής: «Δεν έχω καμία σχετική γνώση, ουδέποτε έπεσε στην αντίληψή μου οτιδήποτε σχετικό. Για την υπόθεση ξέρω αυτά που είπε η κυρία Ασημακοπούλου. Ξέρω ότι προσωπικά ο πρωθυπουργός επιμελήθηκε -γιατί το είχε πει ότι θα το κάνει- μιας ερεύνης, από την οποία προέκυψε το πρόσωπο που τα έδωσε (σ.σ. τα στοιχεία) στην κυρία Ασημακοπούλου, το οποίο και παρητήθη. Και προέκυψε ο άνθρωπος, ο οποίος τα έδωσε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόσωπο αυτό, ο οποίος και παρητήθη».

Προσδιορίζοντας ότι στις εκλογές του Μαΐου έγινε ό,τι έγινε, ο Μ. Βορίδης υπενθύμισε ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών «έφυγα πριν και μπήκε υπηρεσιακός υπουργός». Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, «εκείνο που είναι σημαντικό εδώ, είναι ότι υπάρχουν τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την ευθύνη».

Για τις εταιρίες Κασσελάκη

Για την επιχειρηματική δραστηριότητα του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης, διατύπωσε την άποψη ότι το ζήτημα δεν έχει σχέση με το πόθεν έσχες, αλλά με το γενικότερο ζήτημα διαφάνειας των πολιτικών. Κατά συνέπεια, «γιατί το κουράζει ο Κασσελάκης;», διερωτήθηκε, και τον κάλεσε να πει: «Είχα αυτές τις εταιρείες, είχα αυτές τις μετοχές, πούλησα αυτές τις μετοχές, πήρα αυτά τα λεφτά και τα έβαλα σε αυτό το λογαριασμό. Γιατί δεν το λέει αυτό;».

Σε άλλο, μάλιστα, σημείο της συνέντευξης, εν όψει ευρωεκλογών και βλέποντας, όπως είπε, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «να στηρίζει ολόψυχα» τα αιτήματα των αγροτών, ο υπουργός Επικρατείας κάλεσε τους αγρότες να ρωτήσουν τον Στέφανο Κασσελάκη -την ώρα, μάλιστα, που θα είναι πάνω στο τρακτέρ, όπως είπε- για την επιθετική πράσινη πολιτική, που ψήφισαν, μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

