«Όταν έχει υπάρξει μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων πολιτών καλό θα ήταν η υπουργός Eσωτερικών να τοποθετείται δημοσίως με λιγότερο θράσος», σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση της με αφορμή νέες δηλώσεις της Νίκης Κεραμέως στον ΣΚΑΪ.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «η κυρία Κεραμέως στις σημερινές της δηλώσεις έσπευσε να υποκαταστήσει την εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει την επιστολική ψήφο». Τονίζει ότι «η μόνη που υπονομεύει διαρκώς την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στην δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη» και σχολιάζει: «Αλήθεια, θεωρεί η υπουργός εσωτερικών ότι με την απόσυρση της κυρίας Ασημακοπούλου, τις παραίτηση του ανθρώπου του Μαξίμου στο Υπουργείο, ενός μεσαίου στελέχους της Ν.Δ. και μια εσωτερική έρευνα, η υπόθεση έκλεισε;». Σημειώνει ότι «ο πρωθυπουργός αλλά και η κυρία Κεραμέως ως αρμόδια υπουργός οφείλουν να απαντήσουν: Είναι βέβαιοι ότι η διαρροή προσωπικών δεδομένων αφορά μόνο τους εγγεγραμμένους του 2023; Εκτός από την κυρία Ασημακοπούλου, ποιοι άλλοι έχουν λάβει παρανόμως προσωπικά δεδομένα πολιτών και πως τα χρησιμοποιήσαν; Γιατί ο κύριος Βορίδης, πρώην υπουργός εσωτερικών, από την πρώτη στιγμή υπερασπίστηκε την ευρωβουλευτή της Ν.Δ.;».

«Την φράση ‘θα πέσει άπλετο φως' ας την χρησιμοποιούν με περισσότερη φειδώ στην κυβέρνηση των παράνομων παρακολουθήσεων, της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών και του κουρελιάσματος του Κράτους Δικαίου. Χάνουν και οι λέξεις το νόημα τους» σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Πηγή: skai.gr

