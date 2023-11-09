ΠΑΣΟΚ: Η πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής για τα Τέμπη οδηγεί στη διάχυση των ευθυνών

Σε διάχυση των ευθυνών για την τραγωδία στα Τέμπη οδηγεί, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το σκεπτικό της πρότασης του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία έκανε δεκτή η κυβέρνηση δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«To ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη ανακοινώσει, με δήλωση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη μετά τη συνάντηση με συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ότι θα προχωρήσει στην κατάθεση αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων, που παρέπεμψαν στις ελληνικές καλένδες τη σύμβαση 717 για την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης.

Η επίμαχη σύμβαση, που αφορά στη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου με ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016. Ωστόσο, έλαβε αλλεπάλληλες παρατάσεις επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα τα τρένα να κινούνται στα τυφλά.

Η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, που κατέθεσε το ΚΚΕ, τόσο με το σκεπτικό της όσο και με το δια ταύτα, είναι φανερό ότι οδηγεί στη διάχυση των ευθυνών υποβαθμίζοντας την ανάγκη για άμεση και κατά προτεραιότητα διερεύνηση και καταλογισμό των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, προσδιορίζοντας μάλιστα το εύρος της έρευνας από το μακρινό 1997.

Για τον λόγο αυτό, η Νέα Δημοκρατία άδραξε την ευκαιρία σπεύδοντας διά του κυβερνητικού εκπροσώπου να δηλώσει ότι θα την υπερψηφίσει.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν μπορεί να πάρει μέρος σ’ αυτή τη συμπαιγνία συγκάλυψης των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών και καλεί τα υπόλοιπα κόμματα να υπερψηφίσουν την πρότασή του για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν δίνουμε διέξοδο διαφυγής στα πολιτικά πρόσωπα, για τις ευθύνες των οποίων υπάρχει πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.

