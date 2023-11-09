Για τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέναντι στην φοροεπιδρομή που προωθεί η ΝΔ σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων συζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης με τα προεδρεία της ΓΣΕΒΕΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τη διαβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα ασκήσει κάθε δυνατή πολιτική πίεση, προκειμένου να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των τεράστιων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο ουσιαστικά αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης -θέμα για το ποίο συζήτησε εκτενώς και στις επαφές του στις Βρυξέλλες με αξιωματούχους της ΕΕ- έδωσε ο Πρόεδρος του κόμματος, Στ. Κασσελάκης την Πέμπτη, επισκεπτόμενος διαδοχικά την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Ταυτόχρονα, ο Στ. Κασσελάκης ενημέρωσε τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων για τη νέα, ευνοϊκή πρόταση ρύθμισης, που διαμορφώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως προς τις ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις τους, οι οποίες σήμερα τούς οδηγούν στους πλειστηριασμούς των funds που έχουν εξαγοράσει τα δάνεια και στην απώλεια περιουσιών. Συζητήθηκαν επίσης οι παρεμβάσεις του κόμματος απέναντι στην φοροεπιδρομή που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών, υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθά, καθώς και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ενημερώθηκε για το τεράστιο μέγεθος των προβλημάτων τους: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας με ταυτόχρονο αποκλεισμό από το τραπεζικό σύστημα. Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γ.Καββαθάς, από τις περίπου 800.000 επιχειρήσεις, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, μπορούν να περάσουν το κατώφλι των τραπεζών μόλις οι 49,5 χιλιάδες, ένα ποσοστό μικρότερο του 5%. Την ίδια στιγμή, η μεσοσταθμική αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας έχει φτάσει το 40%. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ΑΑΔΕ αυξήθηκαν κατά 10 δισ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο, ενώ η κυβερνητική ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων δεν ήταν αποτελεσματική και οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 660 εκατ. ευρώ, μόνο το τελευταίο εξάμηνο.

Στη βάση αυτής της οδυνηρής οικονομικής πραγματικότητας, η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε την κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αποκλεισμένες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από τα 12,5 δισ. ευρώ που προορίζονται για τον δανεισμό των επιχειρήεων, όπως επεσήμανε ο Γ. Καββαθάς, ο οποίος διατύπωσε το αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ για μια νέα ρύθμιση χρεών 120 δόσεων, ενώ επέστησε την προσοχή στον κίνδυνο απώλειας πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες από τους πλειστηριασμούς των funds, καθώς όσοι καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό, συνήθως βάζουν ως εγγύηση το σπίτι τους.

«Εκτός πραγματικότητας» χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασσελάκης τις κυβερνητικές ρυθμίσεις για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που προωθεί η κυβέρνηση, στη συνάντηση που είχε στη συνέχεια με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Γ. Χατζηθεοδοσίου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με την μεγάλη αγωνία των μελών του ΕΕΑ, τόσο για τις επιπτώσεις από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όσο και από το διαρκές πρόβλημα του αποκλεισμού από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το ζήτημα έλλειψης οικονομικής δικαιοσύνης έδωσε την ευκαιρία στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να επισημάνει το γενικότερο πρόβλημα της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, η οποία δεν μπορεί να είναι, όπως είπε, στην 27η θέση στις 27 χώρες της ΕΕ, δεν επιτρέπεται να καθυστερούν για χρόνια οι αποφάσεις και η απονομή της και να μην είναι αντικειμενική, αλλά και να ισχύει ασυλία για βουλευτές και τραπεζίτες. «Να αρχίσουμε να μιλάμε για την “κεφαλή του ψαριού αντί να τιμωρούνται άνθρωποι που θέλουν να σταθούν στα πόδια τους, τίμιους επαγγελματίες ; Θα μπορούμε να ξέρουμε τις ρυθμίσεις χρεών των μελών της Βουλής;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου περιέγραψε ως τεράστιο το φορολογικό πρόβλημα, καθώς το 80% των μελών του ΕΕΑ επηρεάζεται από αυτό, ενώ ειδικά το 70% είναι αυτοαπασχολούμενοι. Μάλιστα επεσήμανε ότι είναι πολλοί οι νέοι που επιχειρούν μέσω του ίντερνετ και οι φορολογικές ρυθμίσεις είναι κρίσιμες για την πορεία τους. Ο πρόεδρος του ΕΕΑ έθεσε επίσης το θέμα του αποκλεισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και από το ΕΣΠΑ. Μόλις 367 επιχειρήσεις, όπως είπε, μοιράζονται τα 12,5 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, για να προσθέσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από αυτό. Το μέγεθος του αποκλεισμού αναδείχθηκε από τα στοιχεία που παρέθεσε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σύμφωνα με τα οποία το 99% των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρομεσαίες με το 55% να ανήκει σε αυτοαπασχολούμενους, ενώ από τις υπόλοιπες, το 95% απασχολεί μέχρι δέκα εργαζόμενους.

Πηγή: skai.gr

