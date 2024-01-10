Μαργαρίτης Σχοινάς: Καλεί την Τέιλορ Σουίφτ να ενθαρρύνει τους νέους να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές

Έμμεση έκκληση προς την Αμερικανίδα σταρ, Τέιλορ Σουίφτ, αλλά και προς άλλους νέους καλλιτέχνες, να ενθαρρύνουν τους νέους Ευρωπαίους να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, απηύθυνε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Κανείς δεν μπορεί να κινητοποιήσει τη νεολαία καλύτερα από τους ίδιους τους νέους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Μιλώντας για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές και για την απαραίτητη «φωνή» των νέων που πρέπει να ακουστεί για το μέλλον της Ευρώπης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς παραδέχτηκε ξεκάθαρα ότι «οι νέοι είναι αυτοί που μπορούν να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν περισσότερο στις εκλογές, πολύ περισσότερο από τους Επιτρόπους σε μια αίθουσα τύπου».

«Για παράδειγμα, η Τέιλορ Σουίφτ», συνέχισε χαμογελώντας ο Μ. Σχοινάς. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κάλεσε εκατοντάδες εκατομμύρια ακόλουθους της στα κοινωνικά δίκτυα να εγγραφούν για να ψηφίσουν στις εκλογές των ΗΠΑ το φθινόπωρο του 2024 και αμέσως την επόμενη ημέρα περίπου 35.000 νέοι Αμερικανοί είχαν ήδη προστεθεί στους εκλογικούς καταλόγους.

Η Τέιλορ Σουίφτ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ευρώπη το Μάιο στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, με μια συναυλία στο Παρίσι στις 9 Μαΐου - «Ημέρα της Ευρώπης», παρατήρησε ο Μ. Σχοινάς και πρόσθεσε: «Ελπίζω πραγματικά ότι θα κάνουμε το ίδιο για τους νέους Ευρωπαίους, ελπίζω πραγματικά ότι κάποιος στην ομάδα των μέσων ενημέρωσής της παρακολουθεί αυτό το συνέδριο και θα της μεταφέρει το αίτημά μας».

Πάνω από 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται στις κάλπες από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου στις 27 χώρες της ΕΕ για να ανανεώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του Μαϊου του 2019 ήταν αυξημένο μεν, αλλά μόλις στο 51% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

