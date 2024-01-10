Απάντηση Μητσοτάκη για «υπουργοποίηση Κασσελάκη»: «Θα αστειεύεστε...»

Με χαρακτηριστικό τρόπο αντέδρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση για την «υπουργοποίηση Κασσελάκη» το 2019, στη συνέντευξη εφ' όλης της ύλης που παραχώρησε στο κρατικό κανάλι.

Πιο αναλυτικά:

Γιώργος Κουβαράς: Να γυρίσω λίγο στην αντιπολίτευση. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να υπήρξε κάποια δική σας πρόταση προς τον κ. Κασσελάκη να γίνει Υπουργός το 2019. Έχει κάποια βάση αυτή η συζήτηση; Έγινε ποτέ καμία επαφή;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα αστειεύεστε, βέβαια.

Γιώργος Κουβαράς: Λέω αυτό που διάβασα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.