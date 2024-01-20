Εντύπωση και προβληματισμό προκάλεσε στους παρεβρισκόμενους της εκδήλωσης κοπής πίτας των εργαζομένων του νοσοκομείου της Μυτιλήνης, η τοποθέτηση του βουλευτή Λέσβου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, στο πλαίσιο του χαιρετισμού που απηύθυνε.

Ο κ. Παρασκευαΐδης ούτε λίγο, ούτε πολύ ισχυρίσθηκε ότι η Τουρκία καταστρώνει μοχθηρά σχέδια κατάληψης των νησιών μας εν μία νυκτί και μάλιστα υποστήριξε ότι η γειτονική χώρα διαθέτει ισχυρό αποβατικό στόλο ο οποίος θα έρθει στα νησιά μας όπως η Χαμάς και θα σφάξει τον πληθυσμό.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κάλεσε τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να οργανώσουν Παλλαϊκή άμυνα, ώστε όταν έρθουν οι Τούρκοι να μπορέσουν να αμυνθούν και όπως σημείωσε να ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα βρίσκεται με το τουφέκι του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης συμμετέχει στην Επιτροπή Άμυνας της βουλής στην οποία όπως δήλωσε έχει αναφέρει όλες τις ανησυχίες του για τους Τούρκους και τις δηλώσεις που κάνουν περί γαλάζιας πατρίδας.

Μάλιστα όπως είπε ο ίδιος έχει μεγάλη εμπειρία από εμπόλεμες καταστάσεις καθώς πήγε στην Κύπρο ως εθελοντής το 1974.

Δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη στο βίντεο που ακολουθεί:

Πηγή: stonisi.gr

