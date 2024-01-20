Ανδρουλάκης: «Λευκή πετσέτα της κυβέρνησης στη μάχη με την ακρίβεια»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επικρίνει έντονα την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια καθώς, όπως υποστηρίζει σε άρθρο του στα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο υπό τον τίτλο «Λευκή πετσέτα της κυβέρνησης στη μάχη με την ακρίβεια», δείχνει ανοχή στην αισχροκέρδεια και απροθυμία να λάβει ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισής της εντείνοντας την ανασφάλεια των πολιτών και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

«Με την ανοχή και τις ευλογίες της κυβέρνησης η Ελλάδα παραμένει το "Ελντοράντο" της Ευρώπης για κάθε είδους ολιγοπώλια, που πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές -απαράδεκτα- υψηλότερες», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενώ κατακρίνει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και με περίσσευμα υποκρισίας, αναγνώρισε για πρώτη φορά μετά από δυόμισι χρόνια τον "πληθωρισμό απληστίας". Μιας απληστίας, που περιγράφεται αναλυτικά στα υπερκέρδη των super market που μόνο το πρώτο δεκάμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 646 εκατομμύρια, των τραπεζών που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 δισεκατομμύρια και των εταιρειών ενέργειας. Ακόμα και το κράτος, εκμεταλλευόμενο τον πληθωρισμό, εισέπραξε το 2022 και το 2023 από τον ΦΠΑ 4 δισεκατομμύρια παραπάνω έσοδα απ' όσα είχε προϋπολογίσει».

Όπως αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, εκτός από τα super markets, ο «πληθωρισμός απληστίας «χτυπάει κόκκινο» και στα ακίνητα, όπου από το 2018 έως και το 2022 η σωρευτική αύξηση των ενοικίων των κατοικιών για οικογένειες κυμάνθηκε από 37,2% έως και 42,1%. « ...μέσω της golden visa χιλιάδες διαμερίσματα περνούν στην κατοχή κατοίκων τρίτων χωρών. Το χαμηλό όριο για την απόκτησή της σε περιοχές εκτός του κέντρου της Αθήνας, όπως ο Πειραιάς και το Περιστέρι, επεκτείνει το πρόβλημα. Η άμεση κατάργηση ή αναστολή της golden visa στα ακίνητα είναι πλέον εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα», σημειώνει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής έχει αποτύχει και επισημαίνει: «Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που στόχο θα έχει τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, με ένα κράτος που θα παρεμβαίνει στην αγορά όποτε χρειάζεται, θα έχει ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα μπορεί να αντιμετωπίζει την αισχροκέρδεια».

Ο ίδιος προσθέτει ότι δεν είναι αποδεκτή ως δικαιολογία για τη μη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές, όταν είναι ευθύνη της πολιτείας να το διασφαλίσει.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του παραμένουν τροχονόμοι των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, που συσσωρεύουν υπερκέρδη εις βάρος των προοπτικών της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων για μια καλύτερη ζωή. Το ΠΑΣΟΚ υπηρετεί ένα εντελώς διαφορετικό όραμα για τη χώρα και την οικονομική της ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτόν παλεύουμε καθημερινά με συνέπεια και λύσεις που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης στο άρθρο του.

Πηγή: skai.gr

