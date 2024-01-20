Οι Γερμανοί αγρότες βρίσκονται στους δρόμους και αγωνίζονται για προβλήματα που για τους Έλληνες αγρότες δεν υφίστανται, καθώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα έχει επιλύσει, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, στην ΕΡΤ1, επισημαίνοντας ότι πίσω από την προσπάθεια κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, βρίσκονται κομματικά πρόσωπα.

Ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο συμμετέχοντας στην Έκθεση της Πράσινης Εβδομάδας και στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας και Τροφίμων, εξήγησε ότι:

1. Τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση έχει επιστρέψει στους αγρότες τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο δίνοντας συνολικά περί τα 160 εκατ. ευρώ σε περίπου 290.000 αγρότες.

2. Μείωσε από το 24% στο 13% τον ΦΠΑ για αγορά αγροτικών μηχανημάτων

3. Μείωσε κατά 50% τη φορολογία στα κέρδη αγροτών που δραστηριοποιούνται μέσα από συνεργατικά σχήματα

4. Κατήργησε τη φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε ο ΥπΑΑΤ, η πολιτική αυτή της κυβέρνησης «είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που επικαλούμενοι τις εικόνες διαμαρτυρίας κατά της γερμανικής κυβέρνησης προσπαθούν να βρουν άλλοθι ώστε να ξεκινήσουν και στη χώρα μας ανάλογες κινητοποιήσεις».

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στους αγρότες του θεσσαλικού κάμπου ο υπουργός τους χαρακτήρισε γενναίους, λόγω της δοκιμασίας που πέρασαν και περνούν, ωστόσο είπε, ότι και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή και ότι συνεχίζει να είναι δίπλα τους.

Για τις προσπάθειες που γίνονται να υπάρξουν κινητοποιήσεις αγροτών και στη χώρα μας ο ΥπΑΑΤ έκανε λόγο για «κάποιες κραυγές από κάποιους αγρότες που υποτίθεται αγωνιούν, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούν να κρύψουν και την κομματική τους προέλευση. Δηλαδή όλες οι προσπάθειες για να ξεσηκωθεί ο αγροτικός κόσμος στη χώρα μας φαίνεται, πολύ απλά, ότι έχουν κομματικό πρόσημο. Φαίνεται ότι υπάρχουν κομματικές αποχρώσεις πίσω από όλα αυτά», τόνισε. Εξήγησε δε ότι στα αιτήματά τους όσα αναφέρουν ή έχουν ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση ή δρομολογούνται, όπως η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που σε λίγο διάστημα θα βγει σε δημόσια διαβούλευση.

«Υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο. Αυτό είναι σαφές. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να δίνουμε σε καθημερινή βάση τη μάχη μας για έναν σύγχρονο και δίκαιο ΕΛΓΑ, για έναν σύγχρονο, διάφανο και λειτουργικό ΟΠΕΚΕΠΕ, για δομές που θα λειτουργούν προς όφελος του ΟΠΕΚΕΠΕ, για ένα υπουργείο θα είναι ένα υπουργείο πραγματικά αγροτικής ανάπτυξης και όχι μόνο ένα υπουργείο επιδοτήσεων. Αυτά αποτελούν προσωπικό μας στοίχημα και φυσικά στοίχημα του ιδίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κι επειδή βλέπω τα πρόσωπα που προσπαθούν να βγάλουν τους αγρότες στο δρόμο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η προέλευση η κομματική είναι πασιφανής. Είναι ξεκάθαρη», τόνισε ο ΥπΑΑΤ, επαναλαμβάνοντας ότι είναι ανοικτός στο διάλογο.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση με όσους διαμαρτύρονται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θύμισε ότι ιδιαίτερα με τους αγρότες της Θεσσαλίας την προηγούμενη εβδομάδα επί ένα τετραήμερο έγιναν δεκάδες πολύωρες συσκέψεις με όλους τους φορείς και τους εκπροσώπους του συνόλου του αγροτικού κόσμου της Θεσσαλίας, αλλά και με πανελλαδικές οργανώσεις, όπως την Πανελλαδική Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων. Στις περισσότερες συναντήσεις, εκτός από τον ίδιο, ήταν παρόντες και οι Θεόδωρος Σκυλακάκης, Θεόδωρος Λιβάνιος, Νίκος Ταχιάος, Χρήστος Τριαντόπουλος και Γενικοί Γραμματείς των αντίστοιχων υπουργείων, ενώ με τους υφυπουργούς Διονύση Σταμενίτη και Σταύρο Κελέτση και τους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠΑΑΤ, «γυρίσαμε απ' άκρη σε άκρη, κάθε γωνιά της Θεσσαλίας και μιλήσαμε για τα πάντα και δώσαμε χρονοδιαγράμματα. Ένα πράγμα δεν μπορεί να μας πει κάποιος: Ότι αυτό που είπαμε δεν το κάναμε. Είμαστε συνεπείς! Γι' αυτό το λόγο έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των Θεσσαλών κτηνοτρόφων, γεωργών, αλιέων και μελισσοκόμων μαζί μας».

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους στην αγορά ο ΥπΑΑΤ είπε ότι ήδη έχουν βγει στα supermarket και στους δρόμους, μικτά κλιμάκια του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ και εισαγγελέων, για να ελεγχθούν καταγγελίες για μεταφορές και εισαγωγές γάλακτος αγνώστου προελεύσεως ή ανάμιξη γάλακτος σκόνης με κανονικό.

Ο υπουργός είπε, επίσης, ότι μετά από το Βερολίνο, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ και υπενθύμισε ότι στις 24 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύνοδο- με ελληνική πρωτοβουλία- για θέματα γεωργίας της ομάδας EUMED-9, την οποία αποτελούν οι χώρες του νότου της ΕΕ, προκειμένου να συζητήσουν και να ακολουθήσουν κοινή στάση σε κοινά προβλήματα. Όπως είπε, στη συνεδρίαση των EUMED- 9 θα συζητηθεί:

1. Η κλιματική κρίση και τι πρέπει να βελτιώσει η ΕΕ για να είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπως η Θεσσαλία.

2. Το πρόβλημα της ακαρπίας και του περονόσπορου.

3. Το πρόβλημα των ψαριών εισβολέων, που αφορά όλες τις μεσογειακές χώρες.

«Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας σε όλα τα επίπεδα», είπε ο ΥπΑΑΤ, επαναλαμβάνοντας ότι οι αγρότες της Θεσσαλίας είναι γενναίοι γιατί μάχονται σε δύσκολες συνθήκες. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες των παρακάρλιων , όπου 180.000 στρέμματα βρίσκονται ακόμα κάτω από το νερό και τόνισε ότι για τους συγκεκριμένους παραγωγούς θα υλοποιηθεί ξεχωριστό πρόγραμμα στήριξης. «Για όλους αυτούς έχουμε μεριμνήσει. Γνωρίζουν πολύ καλά πως για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο θα κερδίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

