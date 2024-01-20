Σε εξέλιξη οι εργασίες της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες: Η ατζέντα, το μήνυμα Κασσελάκη και η... ανθοδέσμη

Σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα βρίσκεται το συνέδριο της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ στην οικεία του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες.

Λίγα λεπτά πριν τις 10 σήμερα Σάββατο, άρχισαν να καταφθάνουν τα στελέχη με την συνεδρίαση να ξεκινάει με μία ώρα καθυστέρηση, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η απεσταλμένη στις Σπέτσες, Δέσποινα Βλεπάκη.

Το παρών στη συνεδρίαση έδωσε σήμερα και η Αθηνά Λινού, η Ρένα Δούρου ενώ αναμένεται να φτάσει στο νησί και η Έλενα Ακρίτα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης την ανάγκη ενός εθνικούς σχεδίου «για το ελληνικό όνειρο».

Τα PowerPoint των βουλευτών έχουν πάρει «φωτιά». Ήδη έχουν κάνει τις παρουσιάσεις του η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου η οποία επικεντρώθηκε στη «μαύρη βίβλο» της κυβερνητικής πολιτικής για τα προνοιακά θέματα. Η κυρία Αθηνά Λινού για ζητήματα που αφορούν την παιδεία ενώ μακροσκελής είναι η παρουσίαση του αρμόδιου τομεάρχη για την οικονομία, Νίκου Παππά όπως και του Χρήστου Γιαννούλη για θέματα ανάπτυξης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ θα αναφερθεί στην οικονομική πολιτική της Ν.Δ., πως δεν απαντά στις μεγάλες κρίσεις επισημαίνοντας πως «τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν προοδευτικές απαντήσεις. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του χρέους, για διαφάνεια και δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση, για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας».

Η ανθοδέσμη από τη δήμαρχο του νησιού

Μια ανθοδέσμη έφτασε τις μεσημβρινές ώρες στο σπίτι του Στέφανου Κασσελάκη από την δήμαρχο του νησιού η οποία θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που διεξήγαγε τη συνεδρίαση στο νησί.

Τζάκι, φαγητό, χορός και τραγούδι

Πέρα όμως από την εργασία, υπάρχουν και χαλαρές στιγμές. Οι βουλευτές θα κάνουν μια μεσημεριανή παύση για να δειπνήσουν και στη συνέχεια θα συνεχίσουν τη συζήτηση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 20:30.

Στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης οι βουλευτές δείπνησαν και πάλι γύρω από το αναμμένο τζάκι ενώ δεν έλλειψαν οι χοροί και τα τραγούδια από τον Σωκράτη Φάμελλο αλλά και την Καλλιόπη Βέττα.

