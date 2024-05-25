Τα 2 στα 3 ευρώ που προέρχονται από τους ευρωπαϊκούς πόρους οδεύουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε ομιλία του στο συνέδριο «Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας» από τον Economist.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ υπάρχει θετικό ισοζύγιο στη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα. Επεσήμανε ότι από το 82 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, τα 26 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ αφορούν μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και τα 19 δισ. ευρώ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ενώ, σημαντικά κονδύλια προέρχονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ερωτηθείς για το θέμα της ακρίβειας, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το 100% της ακρίβειας. Και πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα τα δύο βασικά εργαλεία είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και οι έλεγχοι με την επιβολή προστίμων.

Στο ίδιο πάνελ, ο αναπληρωτής διευθυντής για θέματα οικονομίας, στρατηγικής και πολιτικής της EBRD Peter Stanfey, είπε ότι η γενική εικόνα για την Ελλάδα είναι θετική και υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία, τόσο στο εσωτερικό, όσο και από τους επενδυτές. Προέβλεψε δε, ότι θα υπάρξει ανάπτυξη 2,3% εφέτος και 2,6% το 2025.

Ανέφερε ότι βελτιώνεται η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά ακόμη είναι υψηλό το κόστος λόγω των επιτοκίων και είπε ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα θα είναι επωφελής για τη μείωση του κόστους δανεισμού. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να επωφελούνται και από εξειδικευμένες συμβουλές, ειδικά εάν πρέπει να επεκταθούν σε εξαγωγές. Τέλος, έκανε λόγο για ανάγκη ανασυγκρότησης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς η ελληνική αγορά είναι πολυτεμαχισμένη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Νίκος Παππάς, χαρακτήρισε ψευδές το ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας απολαμβάνει 45 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Είπε ότι μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί έως 250 άτομα, αλλά στην Ελλάδα το 90%- 93% των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές που απασχολούν έως 10 άτομα.

Χαρακτήρισε επενδυτικό λάθος αυτό που ακολουθείται με το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς όπως ανέφερε, μόνο 7 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν να δανειστούν από αυτό και μάλιστα για πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια, με μέσο όρο τα 2- 3 δισ. ευρώ ανά σχέδιο. Και έκανε ειδική αναφορά στη μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την ανάγκη δημιουργίας Ταμείου μικροπιστώσεων.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ανέφερε ότι το 67% των ελληνικών επιχειρήσεων (περίπου 635.000 επιχειρήσεις) είναι μονοατομικές, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπισθεί. Μίλησε για σοβαρό έλλειμμα ενός σοβαρού μηχανισμού για συνέργειες, συγχωνεύσεις κ.λπ. που θα φέρουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Έκανε επίσης λόγο για δύο ελλείμματα στο Ταμείο Ανάκαμψης, την απουσία οράματος για επενδύσεις σε υγεία, πράσινη ανάπτυξη κ.ά. και ότι απευθύνεται σε συντριπτικό βαθμό σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και πρόσθεσε πως υπάρχει γενικά και σοβαρό έλλειμμα με τη γραφειοκρατία, την πρόσβαση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την αδιαφάνεια. Τέλος, ζήτησε την αλλαγή των κριτηρίων από τις τράπεζες για τις ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

