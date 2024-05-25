Κασσελάκης: H ελληνική κυβέρνηση «στραγγαλίζει» τις ΜμΕ

Την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσσελάκης σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist «European Business Summit - How can SMEs innovate and compete in a volatile economic environment?», ασκώντας παράλληλα κριτική προς την κυβέρνηση για τις πολιτικές της.

Ο Στ. Κασσελάκης τόνισε καταρχάς πως οι κοινές οικονομικές πολιτικές στη βάση των κοινών συμφερόντων δίνουν πραγματικό νόημα στην Ε.Ε. ειδικά με φόντο τις συνεχόμενες κρίσεις.

Αυτές τις κρίσεις ανέφερε, η κυβέρνηση «δεν μπορεί και δεν θέλει να αντιμετωπίσει», αλλά τις «εκμεταλλεύεται» για να υλοποιήσει τη στρατηγική της. Όπως είπε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υφίστανται το «αποτέλεσμα» μιας «αυταρχικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής», η οποία βάζει «σε κίνδυνο το μέλλον». Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι αυτό το παρουσιάζει «σαν ανάπτυξη», αλλά ουσιαστικά «θέτει τις βάσεις για την επόμενη κρίση», καθώς «στραγγαλίζεται η μεσαία τάξη» και όλες αυτές οι επιλογές «δεν οδηγούν σε πραγματική ανάπτυξη».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ως «πολιτική επιλογή» στην έλλειψη ρευστότητας για τις ΜμΕ, στην αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων και στην εξαίρεσή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισήμανε, μόνο επτά επιχειρήσεις με κάτω από 10 υπαλλήλους είχαν πρόσβαση σε δανεισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αποτελούν το 90% της ελληνικής οικονομίας. «Πού πήγαν τα πολλά λεφτά;», διερωτήθηκε, για να απαντήσει ο ίδιος ότι 9,5 δισ. δανείων με ευνοϊκούς όρους συγκεντρώθηκαν σε 150 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς «το αόρατο χέρι της κυβέρνησης» τις οδήγησε σε αυτήν την πηγή. «Κι έτσι γίνεται το Ταμείο Ανάκαμψης μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως για τη ΝΔ οι ΜμΕ αποτελούν «πρόβλημα» για την οικονομία.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την στήριξη των ΜμΕ σημείωσε μεταξύ άλλων την φοροαπαλλαγή μέχρι 10.000 ευρώ, ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό, μείωση του ΦΠΑ από 22% σε 17%, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Στ. Κασσελάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πάει στις ευρωεκλογές «με κρυφή ατζέντα», καθώς κρύβει από τους πολίτες ένα πακέτο νέων φόρων και υποσχέθηκε πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση «δεν θα κοροϊδέψει» τον κόσμο.

Σημείωσε, δε, ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι «κοινές» και τόνισε την ανάγκη για ένα «νέο μοντέλο» που θα «εγγυάται τον εκσυγχρονισμό».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε σε «μία φωτογραφία από το 2015, μετά την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου του 2015, που αποτυπώνει την αγκαλιά των Ολάντ και Τσίπρα μετά τη δύσκολη πολύωρη διαπραγμάτευση». «Είναι η αποτύπωση μιας σχέσης που έχει και έντονες διεκδικήσεις και προσπάθεια διαμεσολάβησης, στήριξης και συμβιβασμού και αλληλεγγύη και πείσμα κοινής συμπόρευσης και κατανόηση στο δίκαιο αίτημα ότι δεν μπορεί το ένα μέρος να σηκώνει το βάρος ευρύτερων κρίσεων », ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αφήσουμε «τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πέσουν στο γκρεμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

