Ανδρουλάκης: Το δήθεν οικονομικό θαύμα βασίζεται σε σαθρά θεμέλια

«Το δήθεν οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης βασίζεται σε σαθρά θεμέλια καθώς το μεγάλο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός των τροφίμων που θεριεύει, ο οποίος τον Μάρτιο ήταν υπερτετραπλάσιος και τον Απρίλιο υπερτριπλάσιος του Ευρωπαϊκού μέσου όρου», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του, στο συνέδριο του Economist.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πώς η καθημερινότητα δυσκολεύει η αύξηση των ανελαστικών δαπανών ενώ το ιδιωτικό χρέος γιγαντώνεται, όπως «το γνωρίζετε όλοι εσείς πολύ καλά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τον ουσιαστικό αποκλεισμό που βιώνεται από πρόσβαση σε φτηνό δανεισμό». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση κρύβει τα προβλήματα πίσω από την συγκυρία του πακτωλού των ευρωπαϊκών πόρων ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε με σοβαρό και επωφελή για την οικονομία και την κοινωνία τη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρώπη λόγω πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, ούτε και το Ταμείο Ανάκαμψης. «Αντί να αλλάξει το παραγωγικό μας πρότυπο, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης οδήγησε απλώς σε μία βραχυπρόθεσμη εκτίναξη του ελατηρίου της οικονομίας έπειτα από τη βαθιά ύφεση του 2020», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε ότι «το δήθεν οικονομικό θαύμα αποδεικνύεται ότι είναι μία εικονική πραγματικότητα. Το πρώτο καμπανάκι χτύπησε η ΕΛΣΤΑΤ, με την προσγείωση της ανάπτυξης στο 2% του ΑΕΠ από 2,4% που προβλέπατε. Οι επενδύσεις μάλιστα αυξήθηκαν μόνο 7%, ενώ σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, το οικονομικό επιτελείο προέβλεπε αύξηση 15,5%. Το δεύτερο ηχηρό καμπανάκι ήρθε από τη Moody's και τη JP Morgan, που δεν αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία και το Χρηματιστήριο κι έτσι οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας γίνονται πλέον ορατές».

Περιέγραψε αναλυτικά ως δυσμενή τα μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά στοιχεία κάνοντας ειδικότερη αναφορά στις επενδύσεις.«Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα ρεκόρ στις ξένες άμεσες επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι το 2023 ήταν μειωμένες κατά 40% σε σχέση με το 2022.Τα μεγέθη δείχνουν ότι οι επενδύσεις των ξένων στη χώρα μας επέστρεψαν στα επίπεδα του 2019.

'Ανω του 45% των ξένων επενδύσεων ήταν real estate λόγω της Golden visa, που έχει ως αποτέλεσμα τον αφελληνισμό την ελληνική περιουσία για να θησαυρίζουν τα ξένα funds! », επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε πώς «επί ημερών της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας παρουσιάζει επιδείνωση! Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Institute for Management Development (IMD), η Ελλάδα υποχώρησε στην 49η θέση μεταξύ 64 χωρών, από την 47η που είχε καταταγεί στην προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση».

Υποστήριξε ότι για τη πάταξη της φοροδιαφυγής δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι καθώς η κυβέρνηση επιλέγει να επιστρέψει στα ξεπερασμένα και ισοπεδωτικά μέτρα τεκμηρίων, που ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες. «Για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί εθνικό στόχο η άμεση συγκρότηση Εθνικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου "Made in Greece", αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε μέσω της εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Σε αυτό το σχέδιο, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση πώς «την ενδιαφέρει περισσότερο η διευθέτηση συμφερόντων που ονομάζονται μεταρρυθμίσεις. Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονίζουν το κράτος, Βάζουν κανόνες στην λειτουργία της αγοράς, Και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεν την απασχολεί η μικρομεσαία επιχείρηση »

Για την ενίσχυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρότεινε:

Την τριετή απαλλαγή από τον φόρο πραγματοποιούμενων κερδών, ως κίνητρο για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων

Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως έγινε και στην Πορτογαλία, χωρίς να εξαρτάται η πρόσβασή τους στα εμπορικά κριτήρια των τραπεζών για επενδύσεις στην καινοτομία, την ενεργειακή προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στροφή της Αναπτυξιακής Τράπεζας στην χρηματοδότηση των επενδύσεων της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Για τα σωρευμένα χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά Ταμεία, πραγματικές ρυθμίσεις σε 120 δόσεις, με κούρεμα 30% για τους συνεπείς.

Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας, με προστασία της πρώτης κατοικίας , σε αυτούς που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Κίνητρα για νέες προσλήψεις νέου προσωπικού με πλήρη απασχόληση,

Καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις,

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Πίεση στις Τράπεζες για τη μείωση των προμηθειών τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές,

Να δοθούν κίνητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ μικρής κλίμακας στις μικρές επιχειρήσεις,

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως οι ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου αποτελούν την ευκαιρία για να μπουν οι βάσεις για μια μεγάλη αλλαγή που θα δώσει ένα πνοή στην οικονομία και την κοινωνία.

«Να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το 41% δεν μπορεί να είναι η απάντηση στην κριτική. Να διεκδικήσουμε επιπλέον κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη που θα οδηγήσουν ξανά στη σύγκλιση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας.

Ένα ταμείο που μέσω κοινού δανεισμού, δηλαδή ενός Ευρωομολόγου, θα χρηματοδοτήσει τον παραγωγικών τομέων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τρίτες χώρες. Αυτήν τη νέα πνοή μπορούν να εγγυηθούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και το ΠΑΣΟΚ, για να πετύχουμε μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.