Δένδιας: Σε κάθε περίπτωση το εθνικό συμφέρον αποτελεί προτεραιότητα

«Σε κάθε περίπτωση το εθνικό συμφέρον αποτελεί προτεραιότητα», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον των ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικών συστημάτων που διαθέτει η χώρα μας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Political, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση αν μας έχει ζητηθεί να αποστείλουμε TOR M1, OSA-AK και S-300 για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας, Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «δεν νοείται η απόσυρσή τους ,από το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Αεράμυνας όπου είναι ενταγμένα, χωρίς την αντικατάστασή τους με οπλικά συστήματα παρόμοιων ή ανώτερων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Επιπρόσθετα, επανέλαβε, όπως ισχύει για όλα τα οπλικά συστήματα, κατά την προμήθειά τους, υφίστανται νομικές δεσμεύσεις για την πώληση ή παραχώρησή τους. Σε κάθε περίπτωση το εθνικό συμφέρον αποτελεί προτεραιότητα».

Παράλληλα, σε ερώτηση εάν η Ελλάδα θα εξέταζε την αποστολή δικών της στρατιωτικών στο έδαφος της Ουκρανίας στην περίπτωση που ανταποκριθούν χώρες της Δύσης, απάντησε ότι «δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός της χώρας μας, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας ανέφερε:

- Για τις φρεγάτες Constellation είπε ότι «η αποδοχή από τις ΗΠΑ της πρότασης να συμμετέχουμε στη ναυπήγηση νέων φρεγατών αυτού του τύπου, είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Παράλληλα, με την προμήθεια των Constellation, υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου μας, με εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων φρεγατών, την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και την επένδυση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, όπως μεταξύ άλλων στα μη επανδρωμένα σκάφη, στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά και κάτω από αυτή, για την επέκταση της επιχειρησιακής μας ευελιξίας».

- Σχετικά με την 4η γαλλική φρεγάτα FDI Belh@rra -για την οποία υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης-, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι «η μη ενεργοποίηση της προαίρεσης οφείλεται στην ανάγκη ιεράρχησης και αναθεώρησης των αμυντικών προτεραιοτήτων καθώς και της επαναξιολόγησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων από τα Γενικά Επιτελεία. Παρότι η προαίρεση για την 4η FDI δεν ενεργοποιήθηκε, η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προμήθειας επιπλέον φρεγατών FDI, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες αμυντικές ανάγκες και τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα»

- Για τις αμερικανικές φρεγάτες LCS ο κ. Δένδιας σχολίασε ότι «εφόσον οι LCS είναι πλήρως επιχειρησιακές και μας δοθούν δωρεάν, είναι ένα σύστημα το οποίο θα αξιολογηθεί από τα Γενικά Επιτελεία. Αλλά η απόφαση θα ληφθεί αφού υποβληθούν οι εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΝ, οι οποίες αυτονόητα θα λάβουν υπόψη τους την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα συγκεκριμένα πλοία τα οποία προσφέρονται προς παραχώρηση».

- Για το θέμα της απόκτησης κορβετών επανέλαβε ότι «το πρόγραμμα ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού με νέες κορβέτες έχει ανασταλεί, αλλά δεν έχει ακυρωθεί, καθώς βρισκόμαστε σε αναμονή των προτάσεων των Γενικών Επιτελείων, στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Παράλληλα, όμως, στοχεύουμε και στην αλλαγή σελίδας σε επίπεδο νοοτροπίας, με μια σταδιακή μετάβαση από τη νοοτροπία «αγοράζω από το ράφι» στην νοοτροπία της συμπαραγωγής, όπως στην περίπτωση των Constellation», υπενθύμισε.

- Για την αποστολή της φρεγάτας ΥΔΡΑ στην Ερυθρά θάλασσα ο κ. Δένδιας αφού επανέλαβε ότι «η αποστολή της αυτή εμπεριέχει κινδύνους» διευκρίνισε ότι «το πλοίο που ανέλαβε τη συγκεκριμένη αποστολή, είναι απολύτως αξιόπλοο και διαθέτει τα οπλικά συστήματα και τα μέσα αυτοπροστασίας που του επιτρέπουν να εκτελέσει επιτυχώς την αποστολή του, τα οποία ενισχύθηκαν μάλιστα πριν τον απόπλου του».

-Για τη μελλοντική πορεία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ο κ. Δένδιας σχολίασε ότι «η ΕΑΒ διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και σημαντική τεχνογνωσία. Με την κατάλληλη στρατηγική, με επενδύσεις και ορθολογική διοίκηση, μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος και να φτάσει σε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ΕΑΒ έχει ό,τι χρειάζεται για να πετύχει. Έχει τον χρόνο, τα εφόδια και την απαραίτητη υποστήριξη από την κυβέρνηση. Στόχος μας να καταστεί αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών υποστήριξης για τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ανταγωνιστικός «παίκτης» στην παγκόσμια αγορά αμυντικών συστημάτων και σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «η αναβάθμιση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με την ΕΑΒ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελεί ύψιστης σημασίας εθνικό στόχο».

-Για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στο Στεφανοβίκειο μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου όπου εδρεύει η 1η ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού ο κ. Δένδιας είπε: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε για να βρούμε λύσεις. Το πλημμυρικό φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις της Αεροπορίας Στρατού, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας σημαντικές υποδομές. Μία από τις λύσεις που εξετάζουμε είναι η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων σε άλλη τοποθεσία. Ωστόσο, αυτή η λύση είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, καθώς απαιτεί την εύρεση κατάλληλης τοποθεσίας, την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και τη μεταφορά του εξοπλισμού. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξετάζει και θα εισηγηθεί στο ΓΕΕΘΑ και στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας όλες τις πιθανές λύσεις. Στόχος μας η τελική επιλογή να είναι βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Αεροπορίας Στρατού»

Απαντώντας σε ερώτηση εάν η Αθήνα έχει κεφαλαιοποιήσει και σε ποιο βαθμό, σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική βοήθεια, τη σχέση της με την Ουάσιγκτον ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι «οι διμερείς σχέσεις μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο που υπήρξαν σε βάθος πολλών δεκαετιών, βασισμένες σε κοινές αρχές και αξίες.Με την υπογραφή των συμφωνιών αλλά και με την επιτυχημένη πραγματοποίηση των ετήσιων γύρων Στρατηγικού Διαλόγου με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα πλέον αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε κάνοντας μνεία στη συμπερίληψη της Αλεξανδρούπολης σε αυτές.«Η αναβάθμιση των σχέσεών μας έχει αποδώσει καρπούς. Βεβαίως, στόχος μας είναι η διαρκής ενίσχυση των σχέσεών μας η οποία αποφέρει κοινά οφέλη για Ελλάδα και ΗΠΑ»,πρόσθεσε.

Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων επανέλαβε ότι «για να υπάρξει πραγματικά αλλαγή σελίδας στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις και όχι απλώς μία «ύφεση», θα πρέπει η γειτονική μας χώρα να ενστερνιστεί πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όχι κατ' ανάγκη με την ένταξή της στην Ε.Ε. - την οποία πάντως η Ελλάδα υποστηρίζει παγίως και ανεξαρτήτως πολιτικής ηγεσίας - αλλά με την αποδοχή, εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, όσων ως σύστημα Δικαίου προβλέπουν το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, οι αρχές της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καλής γειτονίας, της ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, θα ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος παλινδρόμησης των ελληνο-τουρκικών σχέσεων στα όσα βιώσαμε πριν λίγα χρόνια, με ενδεικτικό παράδειγμα το 2020».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

