Κασσελάκης: Θέλουμε δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις κάθε τρεις και λίγο

Ο Στέφανος Κασσελάκης καλεί τους πολίτες να γραφτούν στο isyriza.gr

κασσελάκης

Κάλεσμα στους πολίτες να γραφτούν στον ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω της πλατφόρμας X.

Στο μήνυμά του σήμερα, Κυριακή, αναφέρει: «2024: 1,63 δισ. επιπλέον φόροι για τους πολίτες. Θέλουμε -και θα εργαστούμε γι’ αυτό- ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα. Χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις κάθε τρεις και λίγο για τον πολίτη. Γίνετε κομμάτι της προσπάθειας για μια Σύγχρονη Αριστερά. Γραφτείτε σήμερα στο https://isyriza.gr»

Πηγή: skai.gr

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ
