Κασσελάκης: Θέλουμε δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις κάθε τρεις και λίγο

Κάλεσμα στους πολίτες να γραφτούν στον ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω της πλατφόρμας X.

Στο μήνυμά του σήμερα, Κυριακή, αναφέρει: «2024: 1,63 δισ. επιπλέον φόροι για τους πολίτες. Θέλουμε -και θα εργαστούμε γι’ αυτό- ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα. Χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις κάθε τρεις και λίγο για τον πολίτη. Γίνετε κομμάτι της προσπάθειας για μια Σύγχρονη Αριστερά. Γραφτείτε σήμερα στο https://isyriza.gr»

2024: 1,63 δισ. επιπλέον φόροι για τους πολίτες.

Θέλουμε -και θα εργαστούμε γι’ αυτό- ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα.

Χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις κάθε τρεις και λίγο για τον πολίτη.

Γίνετε κομμάτι της προσπάθειας για μια Σύγχρονη Αριστερά.

Γραφτείτε σήμερα στο… pic.twitter.com/Cst0EIqDA5 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 26, 2023

