«Η χρονιά κλείνει με θετικές ειδήσεις από το πεδίο της οικονομίας και με σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που μας κάνουν αισιόδοξους για ένα καλύτερο 2024. Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω σε μεγάλους διεθνείς επενδυτές αύριο στο Λονδίνο, για τις προοπτικές της χώρας μας» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που ανάρτησε στο Facebook.

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Έχω πολλά και διάφορα να σας πω και σήμερα, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι μετράμε πλέον αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Η χρονιά κλείνει με θετικές ειδήσεις από το πεδίο της οικονομίας και με σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που μας κάνουν αισιόδοξους για ένα καλύτερο 2024. Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω σε μεγάλους διεθνείς επενδυτές αύριο στο Λονδίνο, για τις προοπτικές της χώρας μας, καλώντας τους να αδράξουν τις εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει.

Θα ξεκινήσω με τον προϋπολογισμό του 2024, όχι για να σας αναλύσω τα στοιχεία του -ήδη άλλωστε έχουν παρουσιαστεί. Θα αναφέρω μόνο μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: είναι ο πρώτος έπειτα από 14 χρόνια που καταρτίστηκε μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, περιλαμβάνει αυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων -τις πρώτες από το 2010- επαναφέρει τις «παγωμένες» από το 2012 τριετίες των μισθωτών, και τη θέση των έκτακτων υποστηρικτικών μέτρων παίρνουν μόνιμες φοροελαφρύνσεις που αγγίζουν τα 1,6 δισ. ευρώ ως αντίβαρο στον πληθωρισμό. Αν θέλαμε να περιγράψουμε με μια φράση τον νέο προϋπολογισμό θα έλεγα ότι είναι αναπτυξιακός, διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία, όμως δεν ξεφεύγει από τις ράγες της δημοσιονομικής συνέπειας.

Το επιβεβαιώνουν και οι εκτιμήσεις της Κομισιόν. Η Ελλάδα αναμένεται να έχει το 2024 διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, χαμηλότερο πληθωρισμό, μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης και ταχύτερη πτώση του δημοσίου χρέους και του κρατικού ελλείμματος.

Καταλυτικής σημασίας εργαλείο για να τα πέτυχουμε όλα αυτά είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέσα στη βδομάδα υποβάλαμε στις Βρυξέλλες αίτημα για να εκταμιεύσουμε 1,8 δισ. ευρώ, την τρίτη δόση φθηνών δανείων προς επιχειρήσεις από το Ταμείο, νωρίτερα απ’ ό, τι σχεδιάζαμε. Συνολικά έχουν υποβληθεί στις τράπεζες επενδυτικά σχέδια για ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευρώ!

Προηγήθηκε η θετική αξιολόγηση από την επιτροπή του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Αναθεωρημένου ως προς τι; Περιλαμβάνει νέες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο την πράσινη μετάβαση αλλά και προσαρμογή της οικονομίας μας στην κλιματική αλλαγή, με επιπλέον δάνεια 5 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις και μεγάλα έργα. Συνολικά πλέον το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ξεπερνάει τα 36 δισ. ευρώ και είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ μας.

Να περάσω στα της Θεσσαλίας. Ένα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που παίρνουμε -όλα εξόχως επείγοντα, αλλά αυτό το ξεχωρίζω- είναι η σύσταση Ειδικού Φορέα για τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, μείζον πρόβλημα με το οποίο μέχρι τώρα ασχολούνται (κρατηθείτε) 50 Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, 49 Τοπικοί και ένας Γενικός. Η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα θα εγκριθεί στο υπουργικό συμβούλιο της προσεχούς Πέμπτης.

Ως προς τα άλλα μέτρα τώρα, τα επόμενα 24ωρα ξεκινάει η καταβολή για 2 χρόνια του επιδόματος ενοικίου και συγκατοίκησης, ενώ πριν από τα Χριστούγεννα θα δοθεί ως προκαταβολή στις επιχειρήσεις των περιοχών που χτυπήθηκαν από τον Daniel το 35% της ζημιάς που έπαθαν. Θα καλύψουμε μέχρι το 70% των απωλειών τους. Μέχρι στιγμής διαθέσαμε σε αποζημιώσεις 119,2 εκ. ευρώ σε σχεδόν 33.000 αιτούντες, ενώ συνολικά έχουν εκταμιευθεί προς πληγέντες πολίτες, αγρότες, επιχειρήσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης άνω των 350 εκ. ευρώ. Ποσά σημαντικά για την αναγκαία πρώτη κρατική αρωγή και στήριξη αλλά και πρωτοφανή σε μέγεθος και ταχύτητα εκταμίευσης για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, χάρη στην μηχανισμό κρατικής αρωγής που έχουμε δημιουργήσει εδώ και 4 χρόνια.

Αυτή την εβδομάδα άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», όπου μπορούν να κάνουν αίτηση οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Σας έχω γράψει για το πρόγραμμα αυτό σε προηγούμενη ανάρτηση, όταν άνοιξε η πλατφόρμα ώστε να κάνουν αίτηση όσοι επιθυμούν να γίνουν επιμελητές (η οποία παραμένει ανοιχτή για όσους ενδιαφέρονται). Τώρα, μπορούν πλέον οι γονείς βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών να καταθέσουν αίτηση για να λαμβάνουν το voucher του προγράμματος. Το ύψος του voucher είναι 500 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, και 300 ευρώ για εργαζόμενους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή για μητέρες εγγεγραμμένες ως άνεργες στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως και βέβαια, εφόσον το πρόγραμμα είναι ακόμη πιλοτικό, η διεύθυνση κατοικίας των ωφελούμενων να είναι σε έναν από τους 62 δήμους όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς». Ευελπιστούμε να έχει επιτυχία, και να επεκταθεί σε ολοένα και περισσότερους δήμους!

Θα περάσω τώρα στην πλούσια νομοθετική δραστηριότητα της εβδομάδας, ξεκινώντας από δύο νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του χώρου, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρώτο, του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ψηφίστηκε την Παρασκευή, μεταξύ άλλων καθορίζει το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των data centers στην Ελλάδα. Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν μια από τις σημαντικές σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες. Μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα, η χώρα μας θα μπορέσει να αναδειχθεί σε hub ψηφιακής οικονομίας. Άλλες ρυθμίσεις του νομοθετήματος; Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών θα έχουν την υποχρέωση να φυτεύουν και να συντηρούν φυτά συμβατά με τη βλάστηση της περιοχής, θεσπίζεται πολεοδομική και περιβαλλοντική εισφορά από επιχειρήσεις με δραστηριότητες που έχουν έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αδόμητα οικόπεδα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης, ως λύση στο σοβαρό πρόβλημα πάρκινγκ που έχει η πρωτεύουσα.

Το δεύτερο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση αφορά στη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Οι ρυθμίσεις του θα δώσουν λύση στο πρόβλημα 150.000 εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων, απλοποιούν και επιταχύνουν τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των πολιτών με περιττά κόστη όταν θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

Τον δρόμο για ψήφιση από τη Βουλή έχει πάρει και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών με βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού και νέες αυστηρές υποχρεώσεις διαφάνειας από τις εταιρείες διαχείρισης που αν δεν ανταποκρίνονται θα πληρώνουν βαριά πρόστιμα. Χάρη στην πολιτική μας τα τελευταία 4 χρόνια τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί κατά 23 δισ. ευρώ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος προς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς έχει επίσης μειωθεί από 68,3% σε 61% ως προς το σύνολο του ιδιωτικού χρέους (φυσικά πρέπει να κάνουμε κι άλλα βήματα για να μειωθεί περαιτέρω), ενώ τα πράσινα ενήμερα δάνεια έχουν αυξηθεί κατά 40 δισ. ευρώ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθούμε δίπλα σε όσους δανειολήπτες έχουν πραγματική ανάγκη και στήριξη από την πολιτεία με δίκαιες και αποτελεσματικές λύσεις.

Και τέλος, μπήκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πλήρη αναμόρφωση/βελτίωση της λειτουργίας των Επαγγελματικών Ταμείων. Περιλαμβάνει, όπως είχαμε δεσμευτεί, την κατάργηση από τη νέα χρονιά της περικοπής του 30% της σύνταξης, αφήνοντάς την ακέραια στους απασχολούμενους συνταξιούχους.

Συχνά σας μιλώ για τα «μικρά» που κάνουν τη διαφορά. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το γνωστό πια 1555. Στους 27 μήνες λειτουργίας του δέχθηκε σχεδόν 7.350.000 κλήσεις, με χρόνο αναμονής τα 9 δευτερόλεπτα. Οι περισσότερες απευθύνονταν στον eΕΦΚΑ, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και στον ΟΠΕΚΑ. Το 99,65% των κλήσεων αυτών διεκπεραιώθηκε, επίδοση που αποδεικνύει ότι με καλή οργάνωση και τα σωστά εργαλεία οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να επιτελέσουν άριστα τον σκοπό τους, να διευκολύνουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Τουλάχιστον 12.000 ήταν οι κλήσεις που αφορούσαν τον Προσωπικό Βοηθό για Άτομα με Αναπηρία, μια μεταρρύθμιση καθοριστικής σημασίας για την αυτόνομη και ποιοτική διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, γι’ αυτό και η υλοποίησή του είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας. Είναι διπλή η ικανοποίησή μου γιατί ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού ήταν ένα προσωπικό μου όραμα και βλέπω ότι άρχισε να ριζώνει.

Εξηγώ: Έχουν κληρωθεί οι 1.250 νέοι ωφελούμενοι σε κάθε περιφέρεια της χώρας πλην Αττικής και σύντομα θα γίνει η αξιολόγηση από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Πρόσφατα είχα τη χαρά να συναντήσω στο Μουσείο της Ακρόπολης την Αργυρώ Λαμπάρα και την Προσωπική Βοηθό της, την Αλεξάνδρα. Άκουσα από την ίδια την Αργυρώ τι σημαίνει για την καθημερινότητά της να έχει δίπλα της έναν άνθρωπο, πόσο της επιτρέπει να είναι ενεργή και πιο αυτόνομη. Άκουσα με προσοχή και κράτησα το αίτημά της να υπάρξει μέριμνα για την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού σε άτομα με αναπηρία για να χειριστούν υπολογιστές με τις κινήσεις των ματιών τους.

Χάρηκα και με μια άλλη συνάντηση που είχα προ ημέρων, αυτή τη φορά με την ομάδα φοιτητών και αποφοίτων τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημίων που κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας iGEM, αρχές Νοεμβρίου στο Παρίσι με τη συμμετοχή 400 και πλέον ομάδων. Όπως μου εξήγησαν η «χρυσή» εργασία τους αφορά ένα εύχρηστο τεστ διάγνωσης της νόσου Πάρκινσον προτού εκδηλωθούν τα έντονα κινητικά συμπτώματα, τα οποία συνήθως διαπιστώνονται κλινικά αφότου η ασθένεια φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Μόνο περηφάνια μπορούμε να νιώθουμε για αυτά τα παιδιά.

Να θυμίσω με την ευκαιρία ότι θα είναι ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα του Youth Pass για τα 150 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 102.345 αιτήσεις από 18άρηδες και 19άρηδες, και έχουμε δυνατότητα για σχεδόν άλλους τόσους, καθώς τα 30 εκ. ευρώ που διαθέσαμε αφορούν 200.000 δικαιούχους, θυμίζω χωρίς περιουσιακά ή άλλα κριτήρια. Υπολογίζουμε να πιστωθούν τα 150 ευρώ πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου και μπορούν να αξιοποιηθούν για υπηρεσίες πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με το νέο τοπόσημο που απέκτησε η Αθήνα, στην οδό Φρυνίχου, μια σπουδαία προσφορά του ιδρύματος Ωνάση στην ελληνική πρωτεύουσα και στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι το αθηναϊκό «σπίτι» του Κωνσταντίνου Καβάφη, η μόνιμη «κατοικία» για το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τα προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, μια μικρή κιβωτός γνώσης και τεκμηρίων που θα την επισκεφτώ με την πρώτη ευκαιρία. Κρατάω συνεχώς στο μυαλό μου τους στίχους του μεγάλου Αλεξανδρινού: «Πάντα στο νου σου νάχεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου». Για μένα η Ιθάκη είναι πώς να κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα για όλες και όλους, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Καλή Κυριακή!»

