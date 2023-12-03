Τους 11 βουλευτές, που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και σχημάτισαν Κοινοβουλευτική Ομάδα, στηρίζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, εκπροσωπώντας τους στην Ευρωβουλή μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Όπως ανακοίνωσε, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι δεν θα είναι ο μόνος πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θα το πράξει, θα εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα που συγκροτείται υπό τον Αλέξη Χαρίτση.

«Είμαι από τους συνιδρυτές του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια δύσκολη απόφαση η αποχώρηση μου. Ήταν απόφαση ευθύνης, καθώς αυτό το κόμμα με τη νέα ηγεσία απομακρύνεται από αυτό που γνωρίσαμε επί Τσίπρα. Θέλοντας να είμαι συνεπής με τον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς, θα στηρίξω το νέο χώρο των «11» και στο Ευρωκοινοβούλιο θα εκπροσωπήσω αυτό το χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το ποια είναι η δεξαμενή των πρώην ευρωβουλευτών από την οποία θα προκύψει ο τουλάχιστον άλλος ένας ευρωβουλευτής που θα είναι μαζί του, ο κ. Παπαδημούλης ανέφερε τα ονόματα των Στέλιου Κούλογλου και Πέτρου Κόκκαλη, ζητώντας από όλους να κάνουν υπομονή λίγων ωρών μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν την Δευτέρα.

«Δεν μας αξίζει ο εμφύλιος. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και ο νέος φορέας που στηρίζω από τα μετόπισθεν με όλες μου τις δυνάμεις πρέπει να έχει αναφορά σε μια σύγχρονη ευρύχωρη Αριστερά, ανοιχτή και στην οικολογία και στους σοσιαλδημοκράτες», επεσήμανε ο κ. Παπαδημούλης.

«Υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε ανυποληψία, δεν είναι μόνο πτωτική πορεία στις δημοσκοπήσεις» ανέφερε ο πολύπειρος πολιτικός και εκτίμησε ότι «θα συνεχίσει να φεύγει κόσμος από τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Αυτό το κόμμα το ξέρω πολύ καλά, ασφυκτιούν κορυφαία στελέχη και βουλευτές», ανέφερε ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Με τον κ. Τσίπρα έχουμε μια σχέση χρόνων, σέβομαι τη σιωπή του, δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιημένος από την πορεία. Όταν μίλαγε ο κ. Κασσελάκης, ο Τσίπρας ήταν κατσουφιασμένος», ανέφερε ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στηρίζω τον υπό διαμόρφωση φορέα και τη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα που ολοκληρώνει τη συγκρότησή της αύριο - Στο Ευρωκοινοβούλιο θα εκπροσωπώ μέχρι το τέλος της τρίτης και τελευταίας μου θητείας αυτή τη νέα προσπάθεια και δεν θα είμαι ο μόνοςhttps://t.co/ZdbvaxOnfQ — Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) December 3, 2023

Πηγή: skai.gr

