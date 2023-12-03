Με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στον πολιτικό και δικαστικό τομέα ξεκίνησε τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, κάνοντας λόγο για «μια ιστορική πολιτική μεταρρύθμιση, μια δημοκρατική και κοινωνική κατάκτηση, που μας φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη και απαντάει στο πρόβλημα της αυξανόμενης αποχής». Επίσης, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις αλλαγές στο Ποινικό Δίκαιο, τονίζοντας ότι «αυτή την εβδομάδα βρίσκονται σε διαβούλευση νομοθετικές πρωτοβουλίες μας οι οποίες εισάγουν, μπορώ να πω, φιλόδοξες καινοτομίες με στόχο την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και της έκδοσης των αποφάσεων καθώς και την καταπολέμηση της δικομανίας».

«Καλημέρα! Πρώτη ανασκόπηση του Δεκεμβρίου και σήμερα θα ήθελα να δώσω έμφαση στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που κάνουμε πράξη. Σε αυτήν την ανάρτηση έχω άλλωστε αρκετά παραδείγματα που πιστεύω θα σας πείσουν πως προχωράμε πράγματι τολμηρά, και σίγουρα μπροστά. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή αλλά και μεγάλες αλλαγές που αναβαθμίζουν την πολιτική ζωή, με πρώτη την απόφασή μας να καθιερώσουμε την επιστολική ψήφο για όλους τους ψηφοφόρους (Έλληνες κατοίκους εξωτερικού και εσωτερικού προαιρετικά) από τις επόμενες ευρωεκλογές του 2024.

Μια ιστορική πολιτική μεταρρύθμιση, μια δημοκρατική και κοινωνική κατάκτηση, που μας φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη και απαντάει στο πρόβλημα της αυξανόμενης αποχής, διευκολύνοντας την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος όχι μόνο από τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και από πολλές κατηγορίες Ελληνίδων και Ελλήνων για τους οποίους η φυσική παρουσία στις κάλπες δεν είναι εύκολη: άτομα με αναπηρία, υπερήλικες, ασθενείς, νέοι που δουλεύουν σεζόν, εργαζόμενοι την ημέρα των εκλογών, ακόμα και φοιτητές ή μαθητές στο τέλος του Λυκείου που έχουν εξετάσεις. Όλοι τους πλέον θα μπορούν, αν το επιλέξουν, να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο χωρίς μετακινήσεις και χωρίς ταλαιπωρία. Με την επιστολική ψήφο απλοποιούμε την εκλογική διαδικασία, επιτρέποντας έτσι να ακούγεται πιο δυνατά η φωνή της κοινωνίας.

Πάμε στη Δικαιοσύνη, η οποία είναι μία από τις επείγουσες προτεραιότητες της δεύτερης θητείας μας. Αυτή την εβδομάδα βρίσκονται σε διαβούλευση νομοθετικές πρωτοβουλίες μας οι οποίες εισάγουν, μπορώ να πω, φιλόδοξες καινοτομίες με στόχο την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και της έκδοσης των αποφάσεων καθώς και την καταπολέμηση της δικομανίας. Πιο σημαντική όλων είναι ο αυστηρός περιορισμός των αναβολών σε αποκλειστικά μία, ώστε να μην παρατείνονται επ’ άπειρον οι δίκες.

Παράλληλα, γίνονται πιο αυστηροί οι κανόνες έκτισης των ποινών, ώστε η αναστολή εκτέλεσης μιας ποινής να πάψει να είναι κανόνας και να γίνει εξαίρεση. Ενώ αυστηροποιούνται και οι ποινές για απόπειρα βιασμού, για εμπρησμό δάσους και παραβίαση κόκκινου σηματοδότη που επιφέρει βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Θα διώκονται αυτεπάγγελτα και όχι μετά από μήνυση όπως ισχύει σήμερα, αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος όπως είναι η απιστία και ειδικά στον τομέα των Τραπεζών, η απάτη, η υπεξαίρεση και η τοκογλυφία. Ακόμη, αυτεπάγγελτη θα είναι και η δίωξη για την κακόβουλη άρνηση διατροφής στα διαζευγμένα ζευγάρια.

Επιτρέψτε μου να σας πω μερικές θετικές ειδήσεις για την οικονομία, που αξίζουν πιστεύω να διαβαστούν. Και θα ξεκινήσω με την ανεργία, η οποία υποχώρησε κάτω από το 10% τον Οκτώβριο, για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2009! Είναι εξαιρετικά θετικό ότι ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας βρίσκουν δουλειά. Και πιστεύω πως αυτό το αποτέλεσμα δικαιώνει την πολιτική μας με τα νέα αναβαθμισμένα προγράμματα απασχόλησης, την καταπολέμηση της μαύρης και αδήλωτης εργασίας και τις στοχευμένες παρεμβάσεις μας στην αγορά εργασίας. Τους επόμενους μήνες, είμαι βέβαιος, η ανεργία θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα.

Να έρθω τώρα στην τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα που ήρθε από τον οίκο Fitch. Όπως είχα δεσμευθεί, το 2023 κλείνει και αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα, έχοντας πλέον λάβει επενδυτική βαθμίδα από 3 από τους 4 μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους και με την Ελλάδα να έχει επιστρέψει στη διεθνή επενδυτική κανονικότητα.

Ένα ακόμη σημαντικό καλό νέο είναι το «πράσινο φως» που άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμίευση άλλων 3,64 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία προστίθενται στα 11,1 δισ. ευρώ που έχουμε ήδη λάβει από το Ταμείο. Τα μισά είναι δάνεια που χορηγούνται με πολύ χαμηλό επιτόκιο 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες και μεγάλες.

Και κλείνω με τις οικονομικές ειδήσεις με την έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2024. Ο Οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 2% το 2024 και 2,4% το 2025 και υψηλότερα πλεονάσματα από 1,1% του ΑΕΠ το 2023 στο 2,1% το 2024, κάτι που θα συμβάλει στην ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους στο 152% το 2024, όπως προβλέπει και το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2024.

Συνεχίζω με τη μάχη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισαγόμενης ακρίβειας. Είναι μία μάχη που εξακολουθούμε να δίνουμε με αμείωτη ένταση, καθώς ο πληθωρισμός στα τρόφιμα επιμένει, παρότι τον Νοέμβριο σημείωσε επιβράδυνση και έπεσε από το 3,8% στο 3%.

Το πρόγραμμα «Μόνιμη Μείωση Τιμών» πηγαίνει καλά. Τα 1.277 προϊόντα από 98 εταιρείες που τέθηκαν στο καθεστώς μόνιμης μείωσης τιμής, τα εντοπίζετε με ταμπελάκι που αναγράφει μείον 5% σε ολοένα περισσότερα σούπερ μάρκετ. Μεσοσταθμικά, η μείωση στα 1.277 προϊόντα αγγίζει το 6,5%! Η συντριπτική πλειονότητα (9 στα 10) είναι επώνυμα προϊόντα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για αισχροκέρδεια και βεβαίως όταν διαπιστωθούν τέτοια φαινόμενα πέφτουν αυστηρά πρόστιμα, όπως προ ημερών σε πασίγνωστη πολυεθνική με προϊόντα καφέ που της επιβλήθηκε 1 εκ. ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία. Μόνο τον Νοέμβριο έχουν γίνει από τη ΔΙΜΕΑ περισσότεροι από 1.250 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των €5,5 εκ. ευρώ, πλέον των 10 εκ. από την αρχή του 2023. Οι έλεγχοι θα ενταθούν όσο πλησιάζουμε στην περίοδο των εορτών, και επειδή πολλοί αναρωτιούνται, ναι, θα έχουμε και φέτος «Καλάθι των Χριστουγέννων» με τρόφιμα και «Καλάθι του Αη Βασίλη» με παιχνίδια. Αυτά φυσικά δεν θα λύσουν το πρόβλημα της ακρίβειας, όμως θα ελαφρύνουν κάπως τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Για τα εορταστικά «καλάθια» θα γίνουν λεπτομερείς ανακοινώσεις σε λίγες μέρες.

Την εβδομάδα που μας πέρασε προχωρήσαμε και σε νέες καταβολές της πρώτης αρωγής σε πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και περιοχών της Στερεάς Ελλάδας. Αθροιστικά, μέχρι σήμερα, έχουν πιστωθεί 121,7 εκ. ευρώ προς 33.613 δικαιούχους. Οι αποζημιώσεις προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες επίσης συνεχίζονται ανάλογα με τη ροή των επιβεβαιωτικών στοιχείων από την Περιφέρεια και τον ΕΛΓΑ αντιστοίχως.

Περνάω στον χώρο της Υγείας προκειμένου να συγχαρώ τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, για την κατάργηση των αναμονών στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία που, αν και δωρεάν, πρέπει να κλείσεις ραντεβού. Αξιοποιώντας ένα υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ, έβαλαν τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που πλέον πηγαίνουν απευθείας στην κλινική και το ιατρείο χωρίς να απαιτείται άλλη γραφειοκρατική διαδικασία. Το νέο σύστημα των εξωτερικών ιατρείων έχει εφαρμοστεί στο 70% των ιατρείων του Ευαγγελισμού και από τις 10 Δεκεμβρίου θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα. Για να παραφράσω τη διάσημη ρήση, πρόκειται για «ένα μικρό βήμα για Νοσοκομείο, ένα μεγάλο άλμα ανακούφισης για τους ασθενείς». Αντίστοιχα συστήματα θα εφαρμοστούν σε όλα τα νοσοκομεία.

Στο θέμα της κλιματικής αλλαγής τώρα, στο Dubai γίνεται αυτές τις ημέρες η 28η διεθνής διάσκεψη για το Κλίμα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (COP28). Η Ελλάδα συμμετέχει ως ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής, καθώς ανήκουμε πλέον στην πρώτη δεκάδα μεταξύ των χωρών που είναι κορυφαίες στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας -και ειδικά του ήλιου και του ανέμου. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τη μεγάλη πρόοδο που έχουμε κάνει ως προς την ενεργειακή μετάβαση, τόσο στη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και σε άλλα θέματα όπως στην αναβάθμιση των κτιρίων, στην ηλεκτροκίνηση, στην μετάβαση της βιομηχανίας σε τεχνολογίες χαμηλών ρύπων, στις θαλάσσιες μεταφορές, στην προστασία πολιτιστικών μνημείων αλλά και στα νησιά μας.

Την Παρασκευή λοιπόν, στο COP28, ανακοινώσαμε ότι ο Πόρος είναι το επόμενο νησί της πρωτοβουλίας GR-ECO Islands, δηλαδή του προγράμματος μετατροπής των ελληνικών νησιών σε πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας, ψηφιακής καινοτομίας και οικολογικής κινητικότητας. Κατά τα πρότυπα της Αστυπάλαιας και της Χάλκης, που είναι τα πρώτα νησιά GR-ECO, και με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο Πόρος θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες κατοίκων και επιχειρήσεων, των θαλάσσιων και οδικών μετακινήσεων με καθαρή ενέργεια από τοπικά εγκατεστημένες ΑΠΕ.

Η χώρα μας εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με καταλυτικό τον ρόλο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Εντός Δεκεμβρίου καταπλέει εκεί για να αγκυροβολήσει μόνιμα η πρώτη πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου με την ονομασία «Αλεξανδρούπολις». Η συγκεκριμένη Μονάδα θα τροφοδοτεί το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου και μέσω του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας θα εφοδιάζονται οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ένα στρατηγικής σημασίας επίτευγμα για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Πάμε για λίγο μαζί και εκτός Ελλάδας, για να δούμε ίσως λιγότερο εντυπωσιακά έργα αλλά υψηλού συμβολισμού και χρησιμότητας. Από την περασμένη Δευτέρα λειτουργεί για τους μαθητές του Δημοτικού σε πρώτη φάση το Κεστεκίδειο αμιγώς ελληνικό σχολείο στις Βρυξέλλες. Οι εργασίες για την αποκατάσταση του εμβληματικού κληροδοτήματος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομής ολοκληρώθηκαν, και το κτίριο παραδίδεται ξανά στην ελληνική κοινότητα της βελγικής πρωτεύουσας και στους σχεδόν 160 μαθητές. Σύντομα θα είναι έτοιμες και οι αίθουσες διδασκαλίας για το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Αναζητούμε και συζητάμε λύσεις και για τη στήριξη των σχολείων της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. Χρέος της Πολιτείας είναι να κρατήσει ζωντανές τις ελληνικές νησίδες γνώσης και πολιτισμού εκτός συνόρων.

Όπως χρέος της Πολιτείας είναι -και το επισημαίνω με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία- να κάνει καθημερινά προσπάθεια ώστε να αρθούν τα πάσης φύσεως εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους συμπολίτες μας με αναπηρία να βιώνουν όσα δικαιούνται. Χωρίς διακρίσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις, αλλά με αλληλεγγύη και κατανόηση ώστε καθένας και κάθε μία να αξιοποιεί τις δεξιότητές του, έχοντας συμπαραστάτη του το κράτος, αλλά και τον διπλανό του.

Η μέχρι τώρα πολιτική μας περιλαμβάνει νέους θεσμούς όπως ο προσωπικός βοηθός, ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης , έμφαση σε έργα προσβασιμότητας που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 αποδεικνύει ότι συμπορευόμαστε με το αναπηρικό κίνημα, σχεδιάζοντας ένα «καλύτερο σήμερα με όλους».

Κλείνω το σημερινό σημείωμα με μια σκέψη που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και αφορμή στάθηκε ότι ο όρος «authentic» είναι η λέξη της χρονιάς, σύμφωνα με την ομάδα του αγγλικού λεξικού Merriam-Webster. Αυτήν την ωραία ελληνική λέξη - αυθεντικός- αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες του στο διαδίκτυο. Στους περίπλοκους καιρούς που ζούμε, θα έβαζα δίπλα της και τη λέξη ανθεκτικός.

Η μόνη δυνατή επιλογή που έχουμε σήμερα -ατομικά και συλλογικά- είναι η έγκαιρη προσαρμογή στη νέα απαιτητική πραγματικότητα. Οι οικονομικοί κραδασμοί, η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις -όπως γράφει και στο καινούργιο του βιβλίο ο Βρετανός ιστορικός Niall Ferguson «Καταστροφές - Μαθήματα ιστορίας για τη Δύση» - γίνονται πλέον κρίκοι μιας αλυσίδας που τυλίγει απειλητικά την ευημερία και τη συνοχή των κοινωνιών, γεννώντας την αβεβαιότητα και την αμφιβολία. Ταυτόχρονα, δοκιμάζουν τις αντοχές του κράτους να προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά στους πολίτες του. Αλλά και τις δυνατότητες κάθε τόπου να ζήσει και να αναπτυχθεί, όπως αρχικά έχει ο ίδιος επιλέξει.

Γι’ αυτό πρέπει να αναζητήσουμε όχι την επάνοδο σε μια παλιά κανονικότητα αλλά να υπερβούμε τις κρίσεις τολμώντας γενναίες αλλαγές, μετατρέποντας δηλαδή σε μόνιμες ευκαιρίες τις πρόσκαιρες δυσκολίες. Αυτή την Ελλάδα του 21ου αιώνα χτίζουμε ημέρα με την ημέρα, ανοίγοντας μέτωπο με διαχρονικές παθογένειες. Μια χώρα που δεν θα ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά θα τις συνδιαμορφώνει. Η ανθεκτικότητα συνιστά εφαλτήριο για το μέλλον.

Αυτά για σήμερα. Σας εύχομαι καλή Κυριακή και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας!»

