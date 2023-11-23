Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε εαυτόν ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, ενώ παράλληλα υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής της ευρωομάδας του κόμματος. Είναι ο τρίτος κατά σειρά ευρωβουλευτής που αποχωρεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ- έχουν προηγηθεί οι κύριοι Κούλογλου και Κόκκαλης.

Για την επιστολή παραίτησης που απέστειλε στην ηγεσία του κόμματος ο κ.Παπαδημούλης έγραψε στο facebook:

"Μόλις ενημέρωσα με επιστολή μου την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απόφασή μου να μην είμαι πλέον μέλος του κόμματος.

Υπέβαλλα, επίσης, την παραίτησή μου από τη θέση του Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που κατέχω από τον Ιούλιο του 2014, μετά από πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και ομόφωνη στήριξη των Ευρωβουλευτών μας.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας μου στο Ευρωκοινοβούλιο, θα συνεχίσω να στηρίζω τις ιδέες και τις αξίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής Αριστεράς, ως απλός υποστηρικτής, από τα μετόπισθεν, μακριά από αιρετά αξιώματα".

«Σύντροφε Πρόεδρε,

Αγαπητή Ράνια,

Αγαπητέ Γιώργο,

Με την παρούσα επιστολή μου θέλω να σας ενημερώσω για την απόφασή μου να μην είμαι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ήταν μια καθόλου εύκολη απόφαση. Την έλαβα μετά από πολλή σκέψη, με αισθήματα ευθύνης, λύπης, αλλά και αγωνίας για το μέλλον της σύγχρονης ευρωπαϊκής Αριστεράς στην πατρίδα μας.

Πριν 35 χρόνια, μαζί με τον Γιάννη Δραγασάκη, τον αείμνηστο Γρηγόρη Γιάνναρο και τον Μίμη Ανδρουλάκη, συντάξαμε το «Κοινό Πόρισμα» που οδήγησε στη συγκρότηση του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, του βασικού πολιτικού προγόνου του ΣΥΡΙΖΑ.



Το 2000, υπήρξα ένας από τους συνιδρυτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενός σημαντικού εγχειρήματος της ελληνικής πληθυντικής Αριστεράς.

Από το 2014 έως και σήμερα, πρωτοστάτησα στην δημιουργία και την δράση της «Προοδευτικής Συμμαχίας» στο Ευρωκοινοβούλιο, ενός σημαντικού φόρουμ διαλόγου και κοινής δράσης Ευρωβουλευτών από την Αριστερά, τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους, με στόχο την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επίτευξη κοινών στόχων, που συνέβαλε θετικά και σε ανάλογες πολιτικές πρωτοβουλίες του κόμματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι λόγοι που με οδήγησαν στην απόφασή μου είναι καθαρά πολιτικοί και όχι προσωπικοί. Αφορούν σε πολιτικές επιλογές καθώς και σε ζητήματα συλλογικής λειτουργίας, ύφους και ήθους, που με καθοριστική ευθύνη της νέας ηγετικής ομάδας οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε μια επιτάχυνση της καθοδικής του πορείας και σε μια εντεινόμενη διαλυτική κρίση. Τον απομακρύνουν δραστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ που συνδιαμορφώσαμε, γνώρισε ο ελληνικός λαός και τον οποίο υπηρέτησα για δεκαετίες, αναλαμβάνοντας ασφαλώς και το δικό μου μερίδιο ευθύνης για τα λάθη και τις αδυναμίες μας.

Στις Ευρωεκλογές του 2019 εκλέξαμε έξι Ευρωβουλευτές, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα. 273.000 πολίτες με ανέδειξαν με τη ψήφο τους, πρώτο σε ψήφους Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βαδίζω προς την ολοκλήρωση της τρίτης – και τελευταίας θητείας μου στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως έχω δημόσια ανακοινώσει εδώ και χρόνια. Έως τότε, θα συνεχίσω να υπηρετώ με συνέπεια το πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκα, καθώς και την ισχυρή λαϊκή εντολή, προσβλέποντας στην συνεργασία με όλους τους συναδέλφους που εκλεγήκαμε μαζί, είτε παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είτε έχουν κάνει άλλες επιλογές.

Το ίδιο ακριβώς θα συνεχίσω και ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τιμώντας την ομόφωνη στήριξη της Ευρωομάδας της Αριστεράς καθώς και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων Ευρωβουλευτών που με επανεξέλεξαν, με μεγάλη πλειοψηφία, στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τέταρτη συνεχόμενη φορά, τον Ιανουάριο του 2022. Εκεί, άλλωστε, εκπροσωπώ όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και τη φωνή και τα συμφέροντα της πατρίδας μας, της Ελλάδας.

Υποβάλλω, επίσης, την παραίτησή μου από τη θέση του Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που κατέχω από τον Ιούλιο του 2014, μετά από πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και ομόφωνη στήριξη των Ευρωβουλευτών μας.

Είναι αυτονόητο ότι θα συνεχίσω να μετέχω στην Ευρωομάδα της Αριστεράς, την οποία άλλωστε και εκπροσωπώ τα τελευταία 10 χρόνια στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας μου στο Ευρωκοινοβούλιο, θα συνεχίσω να στηρίζω τις ιδέες και τις αξίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής Αριστεράς, ως απλός υποστηρικτής, από τα μετόπισθεν, μακριά από αιρετά αξιώματα.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Παπαδημούλης»

