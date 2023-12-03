Ντομπρόβσκις - Φραγκογιάννης: Η εμπορική ατζέντα της Ευρώπης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Την εμπορική ατζέντα της Ευρώπης για τις ελληνικές επιχειρήσεις αναλύουν σε κοινό άρθρο ο έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε., Valdis Dombrovskis.

Αναλυτικά το άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο»:

«Οι εμπορικές συναλλαγές αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικό δείκτη υγείας και ευρωστίας κάθε οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική άσκηση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμη για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι κανένα από τα κράτη μέλη δεν δύναται να διεκδικήσει από μόνο του τα εθνικά του συμφέροντα στις διεθνείς αγορές.

Η ΕΕ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο, μεγαλύτερο από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται, διαχειρίζεται και συνάπτει, θωρακίζουν τις εθνικές οικονομίες απέναντι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διασφαλίζοντας φιλικούς εμπορικούς κανόνες, άρση διοικητικών και δασμολογικών εμποδίων, προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολλών ελληνικών, αντιμετωπίζουν αυξημένη αβεβαιότητα, όπως διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού στη μετα-COVID εποχή και εκτόξευση των τιμών της ενέργειας λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε εποχές τέτοιας γεωπολιτικής αστάθειας, οι εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. συμβάλλουν στην πολυπόθητη σταθερότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μια στις επτά θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, υποστηρίζεται από εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το 2019, η αξία των ελληνικών εξαγωγών εκτός ΕΕ ανήλθε σε 41 δισ. ευρώ, απασχολώντας 620,000 Έλληνες εργαζομένους. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα: η Εμπορική Συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία, δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες παραγωγούς να εξάγουν εμβληματικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να εδραιώσουν την παγκόσμια φήμη τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να αναζητούμε νέες εμπορικές ευκαιρίες. Μόλις την τελευταία εβδομάδα, συνάψαμε μια σημαντική συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία, η οποία επιτρέπει σε παραγωγούς ελληνικών προϊόντων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης όπως η Φέτα, οι ελιές Καλαμάτας και η Μαστίχα Χίου, να εξάγουν στη Νέα Ζηλανδία με 0% δασμούς και με πλήρη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Για να επωφεληθούν πλήρως από τις Ευρωπαϊκές Εμπορικές Συμφωνίες, οι επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες, χρειάζονται υποστήριξη και πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφόρηση.

Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά νέων εργαλείων.

Η «Access2Markets» είναι μια διαδικτυακή πύλη που βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός των συνόρων της ΕΕ. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ για περισσότερες από 120 αγορές ανά τον κόσμο. Στα τρία χρόνια λειτουργίας της έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 5 εκατομμύρια χρήστες.

Το «Single Entry Point» είναι ένα εξίσου πολύτιμο εργαλείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν εμπορικά εμπόδια σε εξαγωγικές αγορές εκτός ΕΕ, να υποβάλουν καταγγελία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά κάθε καταγγελία και δρομολογεί τα κατάλληλα μέτρα.

Το «Γραφείο Υποστήριξης για την Εμπορική Άμυνα των Μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)» υποστηρίζει και βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους απέναντι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως το ντάμπινγκ και οι επιδοτήσεις από χώρες εκτός ΕΕ.

Αυτά τα εργαλεία και άλλα μέτρα ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων θα παρουσιαστούν στην «Ημέρα Πρόσβασης στην Αγορά» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΕΒΕΑ είναι ανοικτή σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με τα διαθέσιμα εργαλεία, προκειμένου να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τις Εμπορικές Συμφωνίες, να διερευνήσουν νέους εμπορικούς δρόμους και να επωφεληθούν από το φιλόδοξο εμπορικό πρόγραμμα της ΕΕ».





