Με αφορμή, τη σημερινή Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας αλλά και εκδήλωση αντίστοιχου περιεχομένου στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο υπουργός Επικρατείας, με αρμοδιότητα στο Συντονιστικό Μηχανισμό των Ατόμων με Αναπηρία, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε από την εκδήλωση: «Σήμερα, είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης και μεγάλης ευθύνης συγχρόνως. Ημέρα συμπερίληψης και ορατότητας για τα 'Ατομα με Αναπηρία, αλλά και ενότητας για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».

Ενώ, αφού συνεχάρη τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους ειδικούς που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Νιάρχος, επεσήμανε επιπλέον: «Κάναμε πολλά βήματα από το 2019 για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Γνωρίζω όμως ότι έχουν να γίνουν πολλά ακόμη, ώστε κανένας και καμία να μην μένει πίσω. Ξέρω ότι έχουμε όλοι μαζί - και εγώ προσωπικά - πολλή δουλειά να κάνουμε για να εξαλείψουμε αποκλεισμούς, εξαιρέσεις και προκαταλήψεις».

Και ο υπουργός Επικρατείας κατέληξε με τη διαβεβαίωση, «η νέα Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που σύντομα θα ανακοινωθεί, θα μας φέρει πιο κοντά στη κοινωνία που οραματιζόμαστε. Μια πολιτισμένη κοινωνία που θα σέβεται και θα εγγυάται ισότιμη πρόσβαση σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της».

Το 1ο Open Agora είναι μια συνάντηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες, εθελοντικές και ακτιβιστικές οργανώσεις. Είναι δε, αφιερωμένο στη θεματική «Υγεία, Ψυχική Υγεία και Αναπηρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.