«Παγωμάρα» και τυπική χειραψία Κασσελάκη - Ανδρουλάκη μετά την ένταση για την επίθεση στον Σημίτη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν σηκώθηκε καν από την θέση του

Κασσελάκης - Ανδρουλάκης

«Παγωμάρα» και μια εντελώς τυπική χειραψία σημειώθηκε μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, στην πρώτη συνάντησή τους μετά την «ένταση» που υπήρξε μεταξύ τους στον απόηχο των δηλώσεων του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο «Νιάρχος»

Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν σηκώθηκε καν από την θέση του.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Κασσελάκης - Ανδρουλάκης

Κασσελάκης - Ανδρουλάκης

