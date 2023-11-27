«Παγωμάρα» και μια εντελώς τυπική χειραψία σημειώθηκε μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, στην πρώτη συνάντησή τους μετά την «ένταση» που υπήρξε μεταξύ τους στον απόηχο των δηλώσεων του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο «Νιάρχος»

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν σηκώθηκε καν από την θέση του.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.