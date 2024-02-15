Με 176 ψήφους εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια στη Βουλή, μετά από ένα διήμερο με έντονες συζητήσεις, πολιτικές συγκρούσεις και αντεγκλήσεις. «Όχι» ψήφισαν 76 βουλευτές, ενώ δύο δήλωσαν «παρών». Συνολικά ψήφισαν 254 βουλευτές.

H Eλλάδα έγινε η 37η χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την ισότητα στο γάμο, με την τροποποίηση του άρθρου 1350 του Αστικού Κώδικα και την εισαγωγή του κανόνα ότι ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων ίδιου ή διαφορετικού φύλου.

Από τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν «ναι» 107 βουλευτές, 20 ψήφισαν «όχι», ενώ καταγράφηκαν και 31 αποχές.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ απουσίασε ο Παύλος Πολάκης, ενώ η Νίνα Κασιμάτη δήλωσε «παρών» και υπερψήφισε κάποια άρθρα.

Από το ΠΑΣΟΚ δεν καταψήφισε κανένας, ωστόσο καταγράφηκε η αποχή 11 βουλευτών. Πιο συγκεκριμένα οι:

Λιακούλη, Χνάρης, Καζάνη, Πουλας, Μιχαηλίδης, Παρασκευαΐδης, Σταρακα, Κωνσταντινόπουλος, Μπαραν, Πανας, Νικολαΐδης.

Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, ενώ καταψήφισαν Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη.

«Όχι» ψήφισε η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαΐωάννου, ενώ «παρών» δήλωσε ο επίσης ανεξάρτητος Μιχάλης Χουρδάκης.

Η τελική ομιλία του Άκη Σκέρτσου

«Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, θέλω να σας παρακαλέσω, ψηφίζοντας να σκεφτείτε την ανακούφιση που θα νιώσουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, όταν το νομοσχέδιο αυτό υπερψηφιστεί και γίνουν επιτέλους ορατοί και αποδεκτοί. Την ανακούφιση που θα νιώσουν οι γονείς τους, όταν πάψουν να αισθάνονται ότι δεν πρέπει να ντρέπονται γι΄αυτό που είναι τα παιδιά τους, γι΄αυτό που γεννήθηκαν, γιατί η πολιτεία μας, θα τους αναγνωρίσει πλέον, ως ισότιμους. Η νομοθεσία αυτή, θα μας κάνει να αγαπήσουμε περισσότερο τον ίδιο μας τον εαυτό και ταυτόχρονα τους άλλους.

Η μορφή της οικογένειας δεν αλλάζει, η πυρηνική οικογένεια παραμένει ισχυρή, το συμφέρον των παιδιών προστατεύεται, το σχέδιο νόμου έρχεται να αναγνωρίσει την πραγματικότητα και να δώσει, σε παιδιά και συμπολίτες μας τη μέριμνα και την προστασία που έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Τα παιδιά υπάρχουν, ο νόμος δεν θα τα γεννήσει, ο νόμος θα τα αναγνωρίσει και θα τα προστατεύσει εξίσου με τα υπόλοιπα.

Μάθαμε σήμερα εδώ, ότι παρά τις πολιτικές μας διαφορές, μπορούμε να συμφωνούμε σε ορισμένα πράγματα, χωρίς να αίρονται αυτές οι διαφορές. Θέλω να ευχαριστήσω την Πλεύση Ελευθερίας, που κράτησε σταθερά εποικοδομητική στάση, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, που έθεσαν θέματα, τα οποία όμως δεν είναι της παρούσης, και εν πολλοίς τέθηκαν, κατά τη γνώμη μου ταπεινά, για να συσκοτίσουν την αμηχανία τους που υπερψηφίζουν μια εμβληματική κοινωνική μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα, σαν αντίφαση, ασκούν ακραία κριτική για το κράτος δικαίου - αυτές είναι αντιφάσεις που θα πρέπει να αποφεύγονται για τη δική μας αξιοπιστία. Για το ΚΚΕ έχω να πω κρίμα. Διότι στην πορεία του για την ουτοπία και την πάλη των τάξεων, που όμως όπως δοκιμάστηκε κατέληξε σε δυστοπία, κάπου ξέχασε τους ανθρώπους και αρνείται να συμπράξει σε μια αυτονόητη μεταρρύθμιση. Αποκαλυπτική, και οφείλω να το σημειώσω, ήταν η συμπόρευση της κατά τα λοιπά χριστεπώνυμης Νίκης με ένα κόμμα που ελέγχεται από τη δικαιοσύνη, ως κόμμα βιτρίνα ενός καταδικασμένου εγκληματία, όπως και ο μισαλλόδοξος λόγος της Ελληνικής Λύσης, που φαντάζεται τη χώρα μας δυστυχώς, εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Πρωτίστως όμως οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η μεταρρύθμιση, που δεν στερεί τίποτα από την πλειονότητα των πολιτών, δίνει όμως οξυγόνο, ισότητα και ελευθερία σε μια μειονότητα, γίνεται πράξη υπό την τολμηρή ηγεσία του πρωθυπουργού μας και τη θαρραλέα υποστήριξη της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, της πιο ανθεκτικής και συνεκτικής παράταξης από τη μεταπολίτευση και μετά, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη μαζί και με το ΠΑΣΟΚ, στα δύσκολα χρόνια του διχαστικού λαϊκισμού, και που έχει αναλάβει ως αυτοδύναμη πλέον κυβέρνηση μιας ευρείας πλατιάς κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνει την πατρίδα μας πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ευρωπαϊκή και εν τέλει πιο ισχυρή.

Είναι διαχείριση συνεπής με τη φιλελεύθερη φιλοσοφία και αντίληψη που τον χαρακτηρίζει ως πολιτικό. Και όχι, δεν δημιουργεί ρήγματα συνοχής στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν κουνάει το δάχτυλο στην αντίθετη άποψη, ούτε απειλεί αυταρχικά, με κυρώσεις, όποιον διαφωνεί, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, η διαχείριση αυτή ενισχύει τη συνοχή μας ακόμα περισσότερο. Ώστε κλείνοντας, ειρηνικά και αναίμακτα, αυτό το κεφάλαιο, να προχωρήσουμε ενωμένοι στις επόμενες μεγάλες μεταρρυθμιστικές μάχες, που απασχολούν κατά προτεραιότητα την ελληνική κοινωνία».

Δείτε ΕΔΩ τις βασικές παραμέτρους του σχεδίου:

Τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νομοσχέδιο:

Το νομοσχέδιο κάνει τη ζωή αρκετών συμπολιτών πολύ καλύτερη χωρίς να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών

χωρίς να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών Είναι κάτι που προβλέπει το σύνταγμα και απαιτεί το πολίτευμα ώστε να καταστούν ορατοί άνθρωποι ως τώρα είναι αόρατοι και μαζί τους παιδιά να βρουν τη θέση που τους ταιριάζει δίπλα σε όλα τα άλλα

ώστε να καταστούν ορατοί άνθρωποι ως τώρα είναι αόρατοι και μαζί τους παιδιά να βρουν τη θέση που τους ταιριάζει δίπλα σε όλα τα άλλα Τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του νομοσχεδίου

Οι γονείς αυτοί δεν έχουν ακόμη νομικά τις ίδιες δυνατότητες να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που χρειάζονται, να τα πάρουν από το σχολείο, να ταξιδεύουν να τα πηγαίνουν στο γιατρό

αυτά που χρειάζονται, να τα πάρουν από το σχολείο, να ταξιδεύουν να τα πηγαίνουν στο γιατρό Αν ένας γονέας ο μη γένοιτο χαθεί , τότε εκείνα οδηγουνται σε κάποιον συγγενή ή ακόμη χειρότερα σε κάποιο ίδρυμα

, τότε εκείνα οδηγουνται σε κάποιον συγγενή ή ακόμη χειρότερα σε κάποιο ίδρυμα Ούτε να κληρονομήσουν μπορούν ούτε να εξασφαλίσουν με διατροφη και μερίμνα στην περίπτωση που οι γονείς χωρίσουν. Αυτό το κενό καλύπτουμε

Αυτό το κενό καλύπτουμε Ο γάμος είναι το επιστεγαμσα της αγάπης δύο ανθρώπων που αποφασίζουν να συμπορευτούν. Τα νομικά συστήματα προσαρμόζονται διεθνώς.

που αποφασίζουν να συμπορευτούν. Τα νομικά συστήματα προσαρμόζονται διεθνώς. Επεκτείνουμε τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που ζουν ήδη με ομόφυλα ζευγάρια

Δεν αλλάζει το πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή , ούτε υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2.

, ούτε υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2. Ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της Εκκλησίας της θέσεις της οποίας η κυβέρνηση σέβεται.

της θέσεις της οποίας η κυβέρνηση σέβεται. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και σε άλλες υποθέσεις είχαμε διαφορετικές επιλογές. Αποδείχθηκε ότι δεν διατάραξαν την κοινωνική συνοχή , ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία.

, ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία. Ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με γονείς του ιδιου φύλου καθώς η φύση όρισε τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό

καθώς η φύση όρισε τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό Καταχειροκροτούμενος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατάταξη της Ελλάδας από τον Economist στην 20ή θέση των καλύτερων Δημοκρατιών του κόσμου: Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι το Economist κατέταξε την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως στο δείκτη δημοκρατίας; Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο ευρωκοινοβούλιο όπου πάνε οι ευρωβουλευτές σας και ασχημονούν και το μόνο που κάνουν είναι να ψηφίζουν ψηφίσματα κατά της χρηματοδότησης της πατρίδας; Θα μας κουνάτε το δάκτυλο και για το κράτος δικαίου…

στην 20ή θέση των καλύτερων Δημοκρατιών του κόσμου: Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι το Economist κατέταξε την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως στο δείκτη δημοκρατίας; Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο ευρωκοινοβούλιο όπου πάνε οι ευρωβουλευτές σας και ασχημονούν και το μόνο που κάνουν είναι να ψηφίζουν ψηφίσματα κατά της χρηματοδότησης της πατρίδας; Θα μας κουνάτε το δάκτυλο και για το κράτος δικαίου… Η συγκυρία έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν πολλές απόψεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επιφυλάξεις οι οποίες διατρέχουν οριζόντια όλα τα κόμματα. Είναι καλό να εξηγηθούν για ακόμα μια φορά προβλέψεις του νομοσχεδίου και να απαντηθούν εύλογες ανησυχίες

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επιφυλάξεις οι οποίες διατρέχουν οριζόντια όλα τα κόμματα. Είναι καλό να εξηγηθούν για ακόμα μια φορά προβλέψεις του νομοσχεδίου και να απαντηθούν εύλογες ανησυχίες Μία από αυτές ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από το ισχύον σύμφωνο συμβίωσης - Τότε θα δημιουργούσαμε δύο παρεμφερείς θεσμούς με νέες ανισότητες

- Τότε θα δημιουργούσαμε δύο παρεμφερείς θεσμούς με νέες ανισότητες Το σύμφωνο το οποίο εγώ προσωπικά είχα ψηφίσει λίγους μήνες πριν εκλεγώ πρόεδρος της ΝΔ αποτελεί χαλαρή σύμβαση η οποία λύνεται μονομερώς.

αποτελεί χαλαρή σύμβαση η οποία λύνεται μονομερώς. Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στην ιατρικώς υποβοηθουμένη αναπαραγωγή ενώ το καθεστώς μένει ίδιο και για την υιοθεσία.

ενώ το καθεστώς μένει ίδιο και για την υιοθεσία. Σήμερα έχουμε αναμφισβήτητα εμπειρικά δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν τις υποκειμενικές μας πεποιθήσεις. Ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με γονείς του ίδιου φύλου. Αυτό κάνει τη διαφορά σε ένα σπίτι είναι η αγάπη και η στοργή.

τα οποία υπερβαίνουν τις υποκειμενικές μας πεποιθήσεις. Ευτυχισμένα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν και με γονείς του ίδιου φύλου. Αυτό κάνει τη διαφορά σε ένα σπίτι είναι η αγάπη και η στοργή. Θα ήταν πολύ εύκολο να αναλωθούμε σε μία ακόμα αντιπαράθεση. Τα θέματα δικαιωμάτων είναι θέματα αρχής. Δεν πρέπει να τίθενται στην κομματική διελκυστίνδα. Το ίδιο αντιπαραγωγικό θα ήταν να καυτηριάσω την αντίπαλη άποψη. Θέλησα εξ αρχής ο συγκεκριμένος διάλογος να μη φορτιστεί πολιτικά

Τα θέματα δικαιωμάτων είναι θέματα αρχής. Δεν πρέπει να τίθενται στην κομματική διελκυστίνδα. Το ίδιο αντιπαραγωγικό θα ήταν να καυτηριάσω την αντίπαλη άποψη. Θέλησα εξ αρχής ο συγκεκριμένος διάλογος να μη φορτιστεί πολιτικά Το νομοσχέδιο έχει την επιδίωξη να ενώσει και όχι να διχάσει. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί πολίτες σε αυτή τη λογική εντάσσονται μακριά από εντάσεις που καταλήγουν γραφικές. Ψαλμοί με αριστερές γροθιές και προσευχές με αντικοινοβουλευτικά συνθήματα μάλλον δεν ταιριάζουν. Τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν πολύ παράδοξη την παράδοση. Ευτυχώς η κοινωνία μας απείχε από τέτοιες ακρότητες. Υπήρξε ωριμότητα στη δημόσια συζήτηση. Μεγάλη πλειοψηφία πολιτών καταδίκασε και καταδικάζει τη μισαλλοδοξία.

