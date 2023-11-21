Για την νέα της θέση και τις αρμοδιότητές της ως η πρώτη γυναίκα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε η Μαρία Συρεγγέλα, το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

Σχετικά με τα νέα της καθήκοντα η κυρία Συρεγγέλα ανέφερε πως αυτό που επιθυμεί είναι να αποκτήσει το κόμμα μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία. «Να είμαστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να μιλήσουμε με τον κόσμο, να είμαστε κοντά στα προβλήματα, να μεταφέρουμε τα προβλήματα στην κυβέρνηση» ανέφερε.

Ερωτηθείσα για το βαθμό που βάζει στην κυβέρνηση είπε πως είναι αρκετά καλός καθώς όπως είπε ήρθε αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες.

«Βάζω αρκετά καλό βαθμό στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Είχαμε και τις πλημμύρες, Ανταποκριθήκαμε στο μέγιστο δυνατό που μπορούσαμε. Και πληρωμές έχουν γίνει, πάνω από 17 καταβολές έχουν γίνει και ακόμα βρίσκονται στελέχη του αντίστοιχου υπουργείου που έχει την αρμοδιότητα στις περιοχές αυτές» είπε.

Σχετικά με την ακρίβεια και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δήλωσε πως «είναι ένα θέμα που έχουμε σηκώσει ψηλά, έχουμε κινηθεί σε 3 άξονες για την αντιμετώπιση του» και ανέφερε πως αυτό έχει γίνει με:

- τη «μόνιμη μείωση τιμής»: Πάω από 800 προϊόντα έχουν μπει. Θέλουμε να πλησιάσουμε τα 1000

- Αυλήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους

- Στήριξη οικογενειών με παιδιά με το αφορολόγητο





