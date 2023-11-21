Για την πολιτική κίνηση που έκανε χθες μέσω συγκέντρωσης κατά την οποία όπως είπε έγινε «καταγραφή θέσεων που με συγκροτούν», μίλησε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στις κινήσεις του από δω και πέρα, είπε ότι οι πολιτικοί του φίλοι ζητούν να πάει στη ΝΔ, να κάνει κόμμα για να κατέβει στις ευρωεκλογές ή να δημιουργήσει μια κίνηση «Ό,τι μου λένε τους απαντάω με τον προβληματισμό μου σε κάθε πρόταση. Κάτι που καλλιεργώ εδώ και 5 μήνες».

Αναφορικά με τις αποφάσεις του είπε ότι θα προχωρήσει «χωρίς βία, δεν είμαι ένας άνθρωπος που ξεκινάω τώρα την πολιτική μου πορεία. Είμαι πολλές δεκαετίες στην πρώτη γραμμή ενός κόμματος που χτυπήθηκα όσο κανένας άλλος πολιτικός. Αλλά στάθηκα όρθιος. Χθες έκανα το πρώτο μου βήμα. Θέλω να έχει πολιτική ισορροπία όταν ακουστεί».

Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις ευρωεκλογές ή θα κατέβει με δικό του σχηματισμό, ο κ. Λοβέρδος είπε «δεν έχω αποκλείσει τίποτα, από χθες δήλωσα "παρών" στην πολιτική. Το πολιτικό μέσο που θα εκφραστεί αυτό είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων».

Ταυτόχρονα στην ερώτηση αν έχει επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό απάντησε αρνητικά «ούτε μέσω εκπροσώπων», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που δημοσκοπήσεις το δείχνουν δεύτερο κόμμα απάντησε χαρακτηριστικά: «δικαιώθηκα» και εξήγησε: «με αυτό το κομφούζιο που υπάρχει στην κεντροαριστερά εγώ δεν έχω σχέση».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι όχι μόνο «διαλύεται αλλά διασύρεται».

Πηγή: skai.gr

