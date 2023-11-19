«Είναι η πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια που υπογράφεται αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Στα επιδόματα ευθύνης, υπάρχει μία αύξηση 30%. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτών που βρίσκονται σε θέση ευθύνης. Είναι κινητήριος δύναμη και μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη συνολική αναβάθμιση του δημοσίου», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με την υπουργό, η αύξηση που θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι «μπορεί να υπερβεί τον έναν μισθό, να φτάσει τις 2.000ευρώ με τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα».

Επίσης, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι «θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ενίσχυσης της οικογένειας και γι' αυτό υπάρχει αύξηση στα επιδόματα των τέκνων».

Μιλώντας για το μπόνους παραγωγικότητας, η υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι «είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του μπόνους παραγωγικότητας και στόχος μας να επεκταθεί σε όλο το δημόσιο, για να υπάρχει ακόμα ένα υγιές κίνητρο στο να βελτιώσουμε την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων», τονίζοντας ότι «βάζει σε εφαρμογή την προσπάθεια που κάνουμε για υγιή κίνητρα στο δημόσιο, πως θα βελτιώσουμε την επίδοση στο δημόσιο. Πλέον μπαίνουν στόχοι και η αξιολόγηση γίνεται με βάση το κατά πόσο έχεις επιτύχει τους στόχους σου».

Για την αξιολόγηση, η κα Κεραμέως δήλωσε ότι «θα γίνεται αποτίμηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Ο πρώτος στόχος είναι να ενδυναμώσουμε τη φωνή των πολιτών και ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε, και με αυτό το μέτρο, την παρεχόμενη υπηρεσία στους πολίτες. Σκοπός είναι το επόμενο διάστημα να τεθεί σε εφαρμογή».

Ωστόσο, η υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι «πριν αναλάβει κάποιος θέση στο δημόσιο θα περνάει τεστ δεξιοτήτων. Μπαίνουν κριτήρια, οι πρώτοι 15 περνούν στην επόμενη φάση. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει επιπλέον φίλτρα αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας προκειμένου σε αυτούς τους κρίσιμους φορείς, να έχουμε τους καλύτερους».

Για τις προσλήψεις στο δημόσιο, η υπουργός δήλωσε ότι «το 2024 θα γίνουν 16.500 προσλήψεις στο δημόσιο», επισημαίνοντας ότι δίνεται έμφαση στους τομείς που αφορούν την υγεία, την κλιματική κρίση, την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών αλλά και στην υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Θα γίνουν 6.500 προσλήψεις μόνο στην υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούμε να προβλέπουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ποιες θα είναι οι ανάγκες του δημοσίου για να μπορέσουμε πιο στοχευμένα να κάνουμε προσλήψεις», πρόσθεσε.

