Χατζηδάκης: Η Πολιτεία δεν μπορεί να συνεχίσει να «ευλογεί» τη φοροδιαφυγή

Βέβαιος ότι η ελληνική οικονομία θα επιτύχει στο τέλος του έτους τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ, δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει πως, σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού που κατατίθεται την Τρίτη, αλλάζουν σημαντικά προς το θετικότερο αφ' ενός οι επενδύσεις (αναμένεται να αυξηθούν το 2024 με ρυθμό 15,1% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 12,1%), και αφ' ετέρου η μεγάλη αύξηση των δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία.

Ερωτηθείς για πιθανές αλλαγές στον νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο, μετά τη δημόσια διαβούλευση, για αλλαγές, λέγοντας ότι «όπως συμβαίνει σε κάθε δημόσια διαβούλευση θα εξετάσουμε όλα τα σχόλια ειλικρινά και απροκατάληπτα». Ωστόσο, προσθέτει, ότι «οι όποιες αλλαγές θα είναι σημειακές», επισημαίνοντας πως η Πολιτεία δεν μπορεί να συνεχίσει να «ευλογεί» τη φοροδιαφυγή.

Παράλληλα, ο υπουργός δείχνει να μην συμμερίζεται τις ανησυχίες της Τραπέζης της Ελλάδος για νέα αύξηση των «κόκκινων» δανείων λόγω πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων, λέγοντας ότι «δεν φαίνεται ότι στον ορατό ορίζοντα θα έχουμε νέα άνοδό τους (σ.σ. των επιτοκίων από την ΕΚΤ)». Και δηλώνει πως «η ώθηση που η πολιτική μας δίνει στην οικονομία είναι και η καλύτερη άμυνα» για τα «κόκκινα» δάνεια, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο αντίβαρο, το νυν θεσμικό πλαίσιο που ενισχύεται.

Πηγή: skai.gr

