Κατρίνης: Εγκλωβίζει η κυβέρνηση τους επαγγελματίες ανάμεσα στα POS και τα πρόστιμα

Να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις απρόσκοπτα θα έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν POS μέχρι τις 31 Ιανουαρίου που εκπνέει η σχετική προθεσμία ζητά με ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, μετά από τα μεγάλα προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του μέτρου που ανέκυψαν, λόγω των απαιτήσεων που προβάλλουν οι τράπεζες.

Επιπλέον ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει, πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, αφού την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προμηθευτούν τα POS για να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, βρίσκονται αντιμέτωπες με κυρώσεις και πρόστιμα από το κράτος λόγω της μη εγκατάστασης των POS.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πιο συγκεκριμένα, ότι πολλές τράπεζες προβάλλουν εμπόδια στις επιχειρήσεις για την έκδοση άδειας χρήσης POS, όπως είναι η τριετής δέσμευση με πάγια ετήσια αποζημίωση, συγκεκριμένοι τζίροι εκ μέρους των επιχειρήσεων, αλλά και η προϋπόθεση της απουσίας οφειλών προς τις τράπεζες, όταν είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές σε servicers και τράπεζες.

‘’Οι απαιτήσεις αυτές όχι μόνο αντίκεινται στους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας, αλλά είναι και εκτός της πραγματικότητας της οικονομίας, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε το σημερινό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε και το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες από αυτές δεν έχουν ακόμα επουλώσει τις πληγές τους από τις επανειλημμένες κρίσεις του παρελθόντος’’ καταλήγει στην ερώτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

