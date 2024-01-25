Ρεπορτάζ: Γιάννης Ανυφαντής

Ο βουλευτής του Β1 τομέα Αθηνών έστειλε πριν από λίγο επιστολή προς τον Πρόεδρο τη Βουλής, κάνοντας γνωστή την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ακολουθώντας τον Κωνσταντίνο Φλώρο που είχε αποχωρήσει πριν από λίγους μήνες.

Ο πρόεδρος της ΚΟ, Βασίλης Στίγκας είχε απομακρύνει τον κ. Κατσιβαρδά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος πριν από μερικές εβδομάδες.

Στην επιστολή του ο κ. Κατσιβαρδάς κατηγορεί τον Βασίλη Στίγκα ότι «δεν ενδοιάζει να ψευδολογεί κατ' εξακολούθησιν και να συκοφαντεί ιταμώς παν πρόσωπο το οποίο φαντασιώνεται, ανεδαφικά, ότι αποτελεί, κατ' αυτον "εσωκομματικό εχθρό" του».

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.