Στον ΣΥΡΙΖΑ το παρασκήνιο οργιάζει, με τα στελέχη της ομάδας Αχτσιόγλου να κερδίζουν χρόνο ώστε ταυτόχρονα με την αποχώρησή τους να είναι σε θέση να ανακοινώσουν και το επόμενο πολιτικό τους βήμα. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πάντως μιλά ανοιχτά για το στόχο μίας νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας.





Τέσσερις παράμετροι



Πριν όμως αποχωρήσει η ομάδα Αχτσιόγλου υπάρχουν τέσσερα πράγματα που εξετάζονται σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου. 1ον τα κείμενα που θα συνοδεύουν την αποχώρηση. Πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση, και να περιγράφεται το νέο πλαίσιο. 2ον τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα φύγουν. Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει με την «Ομπρέλα» περί τα 50 μέλη. 3ον Η συμπόρευση με την «Ομπρέλα», πώς θα γίνει αυτή, σε ποιο πλαίσιο, και 4ον σαφώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι 10 βουλευτές οι οποίοι αναζητούνται για σχηματισμό ΚΟ, και φαίνεται ότι έχουν βρεθεί.



Σημειώνεται ότι η συμπόρευση με την «Ομπρέλα» είναι δεδομένη, στην ομάδα Αχτσιόγλου δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να διασπαστεί ο χώρος.



Σε κάθε περίπτωση η αποχώρηση είναι θέμα ημερών Παρασκευή ή Δευτέρα, κάποιοι λένε δε ότι μπορεί να «τρέξουν» και πιο γρήγορα οι εξελίξεις επειδή η βάση πιέζει.



Πρόταση προς την ομάδα Αχτσιόγλου



Την προηγούμενη εβδομάδα όταν ο κ. Κασσελάκης έθεσε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου οργάνου, του Πολιτικού Κέντρου. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα που έγινε προς την ομάδα Αχτσιόγλου. Είπαν το σημερινό Εκτελεστικό Γραφείο στο οποίο συμμετέχει η κ. Αχτσιόγλου να διερευνηθεί, να συμμετέχουν σε αυτό ενδεχομένως ο κ. Χαρίτσης και ο κ. Ηλιόπουλος, προκειμένου να εκπροσωπείται και η εσωκομματική αντιπολίτευση. Ήταν όμως κάτι που δεν προχώρησε.

