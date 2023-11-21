Μητσοτάκης για Προσωπικό Βοηθό: Το πιο εμβληματικό πρόγραμμα για ΑμεΑ ριζώνει στην κοινωνία

Την Αργυρώ Λαμπάρα, εκπαιδευτικό σε δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού» για Άτομα με Αναπηρία, συνάντησε σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός συζήτησε με την Αργυρώ και την προσωπική βοηθό της, Αλεξάνδρα Μπέκου, για τη θετική επίδραση που έχει το πιλοτικό πρόγραμμα στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους, αλλά και για τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν πριν αρχίσει η καθολική εφαρμογή του.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που μάς δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Χαίρομαι διπλά που ένα προσωπικό μου όραμα, ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, έχει αρχίσει πια και ριζώνει και άνθρωποι σαν κι εσένα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε έναν άνθρωπο που κάνει τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, την εργασία τους και την απόλαυσή τους καλύτερη», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει στην σύγχρονη Ελλάδα για τα Άτομα με Αναπηρία. Είναι ακόμα στην αρχή, υπάρχουν δυσκολίες. Το περιμένουν ακόμα και άλλα ΑμεΑ, που δεν έχουν προσωπικό βοηθό. Αισθάνομαι γενικά στη ζωή μου ότι είμαι τυχερή. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, έχω φίλους που με αγαπούν, έχω την Αλεξάνδρα. Είμαι τυχερή που κληρώθηκα, αλλά θα ήθελα και τα άλλα ΑμεΑ να είναι τυχερά. Να γίνει γρήγορα το πρόγραμμα για όλους», τόνισε από την πλευρά της η Αργυρώ.

«Για εμένα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα ενός μεγάλου σχεδίου για τα Άτομα με Αναπηρία, το οποίο βέβαια δεν εξαντλείται μόνο στον “Προσωπικό Βοηθό”, που είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τα άτομα κυρίως με βαριά αναπηρία, αλλά επεκτείνεται σε πάρα πολλές, διαφορετικές πτυχές της πολιτικής μας, με πολύ σημαντική την προσβασιμότητα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



