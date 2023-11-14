«Καμία σκιά δε θα μείνει στη διερεύνηση του περιστατικού» διαβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου σχετικά με τον τραγικό θάνατο του 17χρονου στη Βοιωτία έπειτα από καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ.

«Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό της απώλειας ενός νέου ανθρώπου στις συνθήκες που έγινε, από την πρώτη στιγμή το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα. Υπήρξε μία καταδίωξη στην οποία οι επιβαίνοντες του αυτοκινήτου δεν σταμάτησαν, όχι μία, αλλά αρκετές φορές και όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε υπήρξε το περιστατικό που είχε αυτή την τραγική κατάληξη», πρόσθεσε ο υπουργός στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Η αστυνομία δίνει καθημερινή μάχη για την ασφάλεια των πολιτών και οφείλει να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι», τόνισε.

«Όταν έχεις μία τέτοιου είδους -στο επιπεδο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- τραγική κατάληξη οφείλεις να περιμένεις τις αρμόδιες αρχές να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Έχουμε μία έρευνα σε εξέλιξη, την δικογραφια, τον ιατροδικαστή και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει», είπε στον ΣΚΑΙ

«Όταν έχουμε συνθήκες παραβατικότητας και απείθειας πολλαπλασιάζονται δυστυχώς οι πιθανότητες να έχουμε περιστατικά με τραγική κατάληξη, ωστόσο, τονίζω, ότι η αστυνομία οφείλει να λειτουργεί πάντα σταθμίζοντας τα περιστατικά με βάση την εκπαίδευσή της και με όσα ορίζουν οι κανόνες εμπλοκής. Ξαναλέω ότι η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη», σημείωσε ο κ. Οικονόμου.

Ερωτηθείς για το ζήτημα των καμερών στους αστυνομικούς ο ίδιος δήλωσε πως μέσα στη 4ετή θητεία της κυβέρνησης θα έχει διευθετηθεί.

«Είχε ακυρώσει το ελεγκτικό συνέδριο ένα διαγωνισμό για την τοποθέτηση των καμερών, χθες βγάλαμε σε δημόσια διαβουλευση τις προδιαγραφές, επομένως μέσα στη θητεία θα τις έχουμε», ξεκαθάρισε.

Τέλος τόνισε πως η υπόθεση πήρε το δρόμο που έπρεπε να πάρει λέγοντας: «Tο περιστατικό αυτό πυροδοτεί αντιδράσεις. Kάνω έκκληση σε όλες τις πλευρές πως καμία σκιά δε θα μείνει στη διερεύνηση του περιστατικού. Δε μπορεί αυτά τα περιστατικά να έχουν συνέχεια, η υπόθεση πηρε το δρόμο της δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

