Οικονόμου: Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμβάλλει στην αντιμετώπιση της χαμηλά αμειβόμενης μισθωτής εργασίας

Ο Βουλευτής ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, τόνισε στην ΕΡΤ ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμβάλλει στην αντιμετώπιση της χαμηλά αμειβόμενης μισθωτής εργασίας που ειναι ένα μείζον πρόβλημα της οικονομίας

«Από σήμερα ξεκινά η καταβολή του νέου κατώτατου μισθού, άνοδος ύψους 28% από το 2019. Διαμορφώνεται μια πραγματικότητα, η αύξηση κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τις τριετίες, το επίδομα μητρότητας στη μισθωτή εργασίας, αλλά κυρίως αποτελεί των πυρήνα της πολιτικής της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, τη χαμηλή αμοιβή της μισθωτής εργασίας.

Νέα παιδιά με δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα, μια νέα γενιά που ψάχνει να βρει τρόπο να γυρίσει πίσω είναι αντιμέτωπη με μια χαμηλή αμοιβή στη μισθωτή εργασία. Η Κυβέρνηση με πλάνο, βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, καταφέρνει να αντιμετωπίζει αυτό το μείζον ζήτημα.

Ο πληθωρισμός από το 2019 μέχρι σήμερα έχει ανέβει 16,6%, ο κατώτατος μισθός 27.7 %. Δεν είναι κάτι που λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά δείχνει τη διαφορά αντίληψης της πολιτικής μέσα στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες».

Υποτίμηση της λογικής, κλίμα προπαγάνδας και τοξικό κλίμα από την Αντιπολίτευση

«Κάθε πρωτοβουλία που βάζει στην εξίσωση τη Δικαιοσύνη είναι καλοδεχούμενη -από ένα απλό πολίτη, πόσο μάλλον από έναν πολιτειακό παράγοντα- γιατί είναι η Δικαιοσύνη αρμόδια να βγάλει συμπεράσματα πάνω σε ποινικές υποθέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους το προηγούμενο διάστημα υπονομεύουν το κύρος, αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα, πλήττουν την αξιοπιστία του Θεσμού.

Πρόκειται για ακραία υποτίμηση της λογικής του κόσμου σε αυτό το κλίμα προπαγάνδας και τοξικού κλίματος από την Αντιπολίτευση, οι πολιτικές ηγεσίες της οποίας διακατέχονται από ανασφάλεια και πολιτικό αδιέξοδο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.